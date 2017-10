La acusación de violación por la que LAPD abrió una investigación sobre Harvey Weinstein

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que inició la primera investigación oficial en California sobre las supuestas agresiones sexuales cometidas por el productor de Hollywood

Las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein por delitos de abuso y agresión sexual siguen llegando a las comisarías de policía.

El Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, anunció que abrió una investigación oficial después de que una modelo italiana acusara a Weinstein de violación.

La mujer de 38 años, que pidió que no se la identifique por miedo a las represalias y para proteger la privacidad de sus hijos, prestó declaración ante la policía este jueves.

“Se trata de la sexta mujer que acusa a Weinstein de violación o actos sexuales forzados y la primera que lo hace formalmente en California“, indica la corresponsal de BBC Mundo en Los Ángeles, Beatriz Díez.

Los sucesos que denuncia la modelo ocurrieron en 2013, por lo que no habría prescripción del delito.

El productor ha negado cualquier acusación de violación a través de su representante Sallie Hofmeister, que no se ha pronunciado sobre este último caso.

Desde la oficina del LAPD, un portavoz le confirmó a BBC Mundo que la investigación está en marcha.

Qué pasó

Según el relato de la modelo, el incidente sucedió en el hotel Mr. C Beverly Hills de Los Ángeles en febrero de 2013.

La mujer contó que el productor se presentó sin aviso en el hotel y pidió subir a verla a su habitación.

Ella le dijo que prefería encontrarlo en el lobby, pero antes de que pudiera reaccionar, Weinstein estaba llamando a su puerta.

“Se metió en mi habitación diciendo que no iba a hacerme nada, que sólo quería hablar”, le explicó la mujer al diario Los Angeles Times.

“Una vez dentro, empezó a preguntarme cosas sobre mi vida y enseguida se puso agresivo, y dijo que me quería ver desnuda. Me sujetó por el cabello, me forzó a hacer algo que no quería hacer, me arrastró al baño y me violó“, detalló.

Para su sorpresa, minutos después de lo sucedido, el productor actuó como si no hubiera pasado nada,

“Apenas conocía a este hombre. Fue lo más humillante que nadie me ha hecho. Todavía me enferma. Me hizo sentir como un objeto, como si fuera nada”.

La modelo añadió que en su momento le dio miedo denunciar a Weinstein y ahora se arrepiente de no haber llamado a la policía de inmediato.

David Ring, abogado especializado en casos de abuso sexual y representante de la modelo, comentó que la mujer está cooperando totalmente con el LAPD.

Otras investigaciones abiertas

Las policías de Londres y Nueva York investigan a Weinstein también por acusaciones de violación o agresión sexual.

Concretamente, la Policía Metropolitana de Londres investiga las acusaciones de tres mujeres de sucesos que ocurrieron en Westminster, Camden y Londres Occidental entre finales de los años 80 y 2015.

La policía de Nueva York investiga por su parte dos acusaciones contra Weinstein.

Por el momento no ha habido ningún arresto.