Disfraces que ‘asustan’ a inmigrantes

Atuendos de ICE, The Wall y de la Patrulla Fronteriza son repudiados por algunas organizaciones proinmigrantes

Imagínate que es el 31 de octubre y alguien se presente a tu casa por la noche vestido con una camisa y una gorra color verde oscuro y las palabras “Border Patrol” (Patrulla Fronteriza) en ellas.

Si eres un indocumentado, seguramente te causará mucho miedo pues pensarías que es la “migra” la que toca a tu puerta.

Pero en realidad es solo un disfraz que algunas tiendas están vendiendo para este Halloween (Día de las Brujas), que para algunos quizá cause gracio y para otros sea una broma de muy mal gusto.

Disfraces controversiales

Este es apenas uno de varios atuendos controversiales que llaman la atención de algunos y causan el repudio en otros.

Entre ellos esta “The Wall” o el de “Mexico will pay”, haciendo referencia a que México pagará por el muy sonado muro propuesto por el presidente Donald Trump. Y aunque estos disfraces rara vez aparecen en las calles – o en las tiendas de disfraces – sí son muy populares en Internet.

Por otra parte, tiendas como Spirit Halloween tienen en su inventario el disfraz de “Agent Wall” y en las tiendas Aahs! Gift Shops se puede encontrar el de “Agent Norma Swall”, ambos con gorras que dicen “U.S. Border Patrol” (Patrulla Fronteriza).

La señora Luisa Quintanilla, quien llegó a una tienda de disfraces de Montebello, dijo que aunque a ella no le ofende el disfraz sí le molesta que las personas escojan específicamente uno con temas controversiales. La inmigración no es un tema de diversión porque es algo muy sensible para muchas personas, aseveró.

“A mí no me afecta, pero es una pena por los que ya tienen en su cabeza la idea del racismo”, dijo Quintanilla. “Es una lastima que personas tomen [ese disfraz] para dañar y lastimar a otros”.

Por su parte, Eric Altamirano, quien llegó a la misma tienda junto a su esposa y sus hijos, dijo que ese tipo de disfraces no le molestan porque vivimos en un país donde hay libertad de expresión.

“Yo no me sentiría ofendido porque cada quien se puede vestir como quiera. Algunas personas lo pueden encontrar ofensivo cuando otros se disfrazan de Trump ensangrentado”, explicó.

En su familia, sin embargo, dijo que optan por los disfraces más tradicionales. Sus hijos estaban interesados en el tema de los Guardians of the Galaxy (Guardianes de la Galaxia).

Pero Candy Vázquez, quien llegó a buscar disfraces de pirata para toda la familia, sí considera ofensivos los disfraces con el tema migratorio puesto que el tema del muro no es nada agradable en la actualidad.

En la tienda de Party City en Torrance, la supervisora Kristin – quien no quiso proveer su apellido – dijo que no venden los disfraces relacionados con el muro, agentes de ICE ni tampoco los han pedido los clientes.

‘Una burla para la comunidad inmigrante’

Entidades proinmigrantes como el Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM) están disgustadas de que estos disfraces se estén haciendo popular en estos tiempos de angustia para los inmigrantes.

Francisco Moreno, portavoz de COFEM, dijo que esta es una burla para la comunidad inmigrante.

“Creemos que es ofensivo que entre nosotros nos estemos burlando de nuestra comunidad porque se burlan y denigran la condición de algunos”, detalló.

Agregó que lo decepcionante es ver a los inmigrantes que una vez que obtienen un estatus legal en el país se olvidan de la dureza de vivir sin documentos.

“Tenemos mucha gente renegada, incluso en nuestras familias muchos tenemos racistas…esperamos que no haya problemas intrafamiliares o sociales para los que usen ese disfraz”, añadió Moreno.

Spirit Halloween dijo en un comunicado que esta celebración, por naturaleza, abarca muchos temas y se expresa a menudo en paradoja.

“Los disfraces están inspirados en una variedad de fuentes, específicamente temas de tendencias. El disfraz [del Agente Wall] señala el tema de actualidad, y refleja los titulares y los hashtags en curso que rodean al presidente”, dijo Erin Springer, portavoz con la cadena de tiendas.

Añadió que el disfraz “irónico” no es el único en la tienda, ya que también se pueden encontrar una variedad de máscaras de Trump, Putin y otros personajes que demuestran el clima político actual.

Las demás tiendas no respondieron a nuestras peticiones para un comentario al momento del cierre de este artículo.