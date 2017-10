El programa de Inteligencia Artificial de Google que no necesita de humanos

AlphaGo Zero demostró que puede aprender en cuestión de días cosas que a los humanos les ha llevado miles de años; además de ser completamente autodidacta

El programa de Inteligencia Artificial creado por Google llamado AlphaGo ha vuelto a demostrar que este tipo de tecnología puede llegar a ser autosuficiente e incluso, desplazar por completo a los seres humanos de ciertas actividades que creíamos que no podían ejecutarse si una persona.

La nueva versión de este programa es ahora completamente autodidacta e incluso, ha podido aprender en cuestión de días muchas cosas que a la humanidad le ha llevado miles de años poder hacerlo.

Nuevamente, AlphaGo se sometió al reto de jugar “Go”, el mítico juego de mesa chino, y en esta ocasión, inventó sus propios movimientos para obtener un récord de 100 juegos ganados por cero.

“AlphaGo Zero no solo redescubrió los patrones y aperturas comunes que los humanos tienden a jugar… finalmente los descartó, prefiriendo sus propias variantes que los humanos ni siquiera conocen ni juegan en este momento”, explicó David Silver, investigador principal de Alpha Go.

Lo que hizo AlphaGo Zero fue dejar a un lado por completo las enseñanzas humanas, tomó las reglas del juego y sin ningún tipo de instrucción, el sistema por sí solo aprendió a jugar, y no solo eso, realizó una estrategia que fue mejorando mientras competía contra él mismo.

Los investigadores le atribuyen estas características a que la nueva versión de este programa posee una “red neuronal” mejorada y también porque se sometió a simulaciones de entrenamiento más avanzadas. Todo esto se debe a que posee cuatro unidades de procesamiento de datos y jugó 4,9 millones de juegos de entrenamiento en tres días.

A pesar de los resultados, los expertos en el tema creen que no necesariamente este tipo de IA es más inteligente o más capaz que cualquier persona en otros campos que no son los de este complicado juego de mesa, pues de momento sigue siendo sumamente limitada.