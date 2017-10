Google Earth descubre misteriosas estructuras en el desierto de Arabia Saudita

Cerca de 400 estructuras de piedra fueron halladas en un sombrío rincón remoto de este país. Se cree que pueden tener más de 9,000 años de antigüedad

Cerca de 400 misteriosas estructuras de piedra fueron descubiertas en un rincón del desierto en Arabia Saudita.

Estas estructuras artificiales halladas en el centro oeste del país, en una región llamada Harrat Khaybar, y que se asemejan a otras de Medio Oriente, fueron identificadas mediante observaciones satelitales de Google Earth.

Fueron catalogadas como “puertas” porque vistas horizontalmente tienen el aspecto de una simple cerca con dos postes levantados a cada lado, conectados por una o dos barras, y parecen indicar un punto de acceso.

Su edad es incierta, pero arqueólogos estiman que podrían tener entre 2,000 y 9,000 años.

Tampoco se sabe qué función cumplían o quién las hizo, pero todo apunta a que fueron construidas por tribus nómadas.

“Tendemos a pensar en Arabia Saludita como un desierto, pero, en la práctica, allí hay un tesoro arqueológico inmenso que necesita ser mapeado e identificado”, le explicó al periódico The New York Times, David Kennedy, arqueólogo de la Universidad de Australia Occidental y principal autor del estudio que se publicará en la próxima edición de la revista Arabian Archaeology and Epigraphy.

“No se pueden ver muy bien desde el suelo, pero desde una distancia de unos pocos metros o más arriba desde un satélite, se destacan maravillosamente”, señaló Kennedy.

Se cree, añadió, que estas son “las estructuras artificiales más antiguas en campo abierto”.

Paisaje sombrío

Las estructuras están en un campo de lava sombrío donde el agua y la vegetación escasean.

No obstante, Kennedy señaló que antiguamente, esta región tenía un clima y una ecología diferentes.

En concreto, muchas de las puertas encontradas están ubicadas en la ladera de una cúpula volcánica que en el pasado arrojó lava basáltica.

Algunas de las puertas tienen restos de lava encima, lo cual quiere decir que son anteriores a las erupciones.

Las paredes de estas estructuras -que tienen forma rectangular- son bajas.

La más pequeña se extiende por cerca de 13 metros, mientras que las más grandes tienen cuatro veces el largo de una cancha de fútbol.

Función desconocida

Antes de estas puertas, arqueólogos habían encontrado otros tipos de estructuras en el desierto de Arabia Saudita.

La más conocida es una en forma de barrilete (o cometa), incluida la “cola”, que se cree que servía para cazar animales.

Cuando se producía una estampida, estas paredes convergentes de la estructura (la cola) guiaban a los animales hacia su interior.

Si bien se desconoce la función de las puertas descubiertas gracias a la tecnología satelital, Kennedy descartó que hayan sido utilizadas como viviendas, cementerios o trampas de caza.