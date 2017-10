Halloween al estilo de Los Angeles

Opciones menos costosas que las ofrecidas por los parques de atracciones

Además de los parques temáticos, muchos otros lugares en Los Angeles y sus alrededores celebran el mes de las brujas con eventos tan diversos como creativos.

Puede ser un “tenebroso” recorrido en tren en el Griffith Park, o un tour por escondrijos encantados en el legendario teatro El Capitán de Hollywood. ¿O qué tal caminar por la línea roja de Metro para descubrir los secretos de fantasmas que esconde? Cualquiera de estas opciones es menos costosa que las que ofrecen los parques de atracciones, y aquí presentamos algunas de ellas.

Recorrido entre zombies y fantasmas

El Los Angeles Live Steamers Railroad del Griffith Park es uno de los clásicos de esta temporada. Durante todos los fines de semana que restan de octubre, este parque de trenes en miniatura –incluyendo el 3o y 31 de octubre– celebra el Ghost Train Halloween Event, que consiste en un recorrido en un tren a una escala de un octavo, que pasa por 30 sets diseñados por profesionales y que están ambientados con música –macabra, por supuesto–, luces con efectos especiales, sonidos, proyecciones, animatronics, neblina y efectos pirotécnicos. Con todo y lo terrorífico, es un evento apto para toda la familia. En el Griffith Park, 5202 Zoo Drive, al este de Travel Town. De viernes a domingo de 7 a 10 pm. Entrada $20. Informes en (323) 662-8030 y lals.org.

Aparecidos y lugares encantados

Hasta el 29 de octubre, en la Union Station, se explora la historia de apariciones en Los Angeles. En este recorrido se viaja por vía subterránea de un lugar a otro en la línea roja del Metro. El inicio será en la Union Station y luego se partirá a 13 paradas hasta la estación North Hollywood, con salidas y entradas del metro. En el trayecto se visitarán sitios que tienen fama de albergar fantasmas y de estar encantados. Las historias van desde la presencia del espíritu de un soldado, hasta un auto fantasmagórico. El tour es todos los domingos que quedan de octubre. Dura tres horas y comienza a las 6 pm. El punto de reunión es en Union Station, 800 N. Alameda St., Los Angeles. Gratis (aunque se solicita una donación). Es necesario pase de metro.

Los fantasmas de El Capitán

Por los pasillos y camerinos del teatro El Capitán han desfilado infinidad de luminarias y personajes de Hollywood, y cuenta la leyenda que los espíritus de muchos de ellos todavía rondan el lugar. Para comprobarlo, la famosa sala lleva a cabo el Spooktacular Backstage Tour, en el que los avezados asistentes recorren áreas y recovecos raramente abiertas al público. Ahí es donde se esconden almas en pena, fantasmas e historias de espantos. Para agregar emoción, los que tomen el tour pueden ir disfrazados. Hay que hacer reservación con antelación; el espacio es limitado. El Capitan Theatre está en el 6838 Hollywood Blvd., Los Angeles. Detalles en elcapitantheatre.com y en (800) 347-6396.

Cine de “terror” con marionetas

Los Angeles Guild of Puppetry tendrá una actividad “escalofriante” el domingo a partir de las 7 pm. En el Handmade Puppet Dreams: Halloween! Heather Henson, la hija más joven de Jim Henson, el creador de los Muppets, creó Handmade Puppet Dreams para apoyar a los titiriteros y cineastas independientes a explorar sus manualidades hechas específicamente para las cámaras. Así que ahora esta organización presentará filmes de terror con marionetas y algunos de estos artefactos estarán en exhibición. Algunas cintas son “Ichabod: Sketches from Sleepy Hollow”, “The Mill at Calder’s End” y “Omar’s Mother”. No todas la producciones son aptas para niños porque incluyen la actuación de zombies, payasos y otros seres horripilantes. Domingo de 7 a 9 pm en 2106 Hyperion Avenue, Los Angeles. Boletos $13. Informes laguildofpuppetry.org.