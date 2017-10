Kobe Bryant sorprende jugando fútbol en el PSG con todo y Neymar

La leyenda de la NBA y de los Angeles Lakers visitó el entrenamiento del París Saint-Germain

La leyenda de la NBA Kobe Bryant vistió el entrenamiento del París Saint-Germain, en la capital francesa, donde demostró sus habilidades con el fútbol junto con algunas estrellas entre ellas el astro brasileño Neymar Jr.

El exjugador de Los Angeles Lakers, quien se encuentra en París como parte de una campaña de la marca Nike, tuvo la oportunidad de participar en la práctica del equipo que se prepara con miras al duelo frente al Olympique de Marseille, correspondiente a la jornada 10 de la Ligue 1.

Bryant, cinco veces campeón de la NBA y también gran aficionado al fútbol, fue recibido por el director deportivo del PSG, Antero Henrique y enseguida se puso a jugar con el balón y presenció la sesión de entrenamiento.

“No es mi primera vez en París, he estado en la ciudad muchas veces. Pero solía jugar en esta época del año, así que soy muy afortunado de poder venir ahora a las instalaciones de práctica. No extraño jugar, pero disfruto venir y ver cómo algunos de los mejores jugadores del mundo se preparan y cómo se preparan las mejores organizaciones del mundo. Pasé una gran cantidad de tiempo haciendo preguntas y tratando de entender lo que hacen. Me quedé muy impresionado con lo que vi hoy”, comentó el exjugador de baloncesto, de acuerdo con un comunicado del conjunto francés.