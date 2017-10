Organización ayuda a llenar solicitudes para la lotería de la Sección 8

La fecha límite para ingresar a una lotería de espera y obtener vivienda asequible termina el 28 de octubre

La señora Jayme Aguilar llegó este viernes a una organización no lucrativa del Sur de Los Ángeles con la finalidad de obtener asesoría acerca de cómo llenar su solicitud para entrar en una lotería de vivienda asequible en Los Ángeles conocida como Sección 8.

“Yo no sabía nada pero la semana pasada en la escuela de mi hija nos dieron un papel para que viniéramos a aplicar”, dijo la mujer de 39 años de edad.

Aguilar es una de las aproximadamente 600,000 solicitudes que se espera reciba la Autoridad de Vivienda del Condado de Los Ángeles (HACLA) tras abrir la lotería de lista de espera este programa.

“Se escogerán 20,000 aplicaciones al azar y serán contactados comenzando en febrero [de 2018]”, dijo Glauz Diego, portavoz de Community Coalition (coalición comunitaria) del Sur de Los Ángeles.

La lotería de la lista de espera para la Sección 8 inició el lunes 16 de octubre y cerrará el próximo domingo 29 de octubre de 2017 a las 5:00 p.m.

Las personas interesadas pueden enviar el formulario las 24 horas al día, los siete días a la semana. Las autoridades señalaron además que las solicitudes, solo pueden ser llenadas en línea. Para ello visita: hacla.hcvlist.org

“Es la primera vez en más de 30 años que se abre esta nueva lotería de vivienda asequible”, dijo Diego.

¿Quien lo puede solicitar?

El portavoz de Community Coalition dijo que todos los residentes de bajos ingresos pueden solicitar a la lotería.

“No importa si aplican al principio o al final de la fecha de inscripción. No se dan prioridades por solicitar [en una fecha determinada]”, explicó.

Diego agregó que las personas que no tienen documentos sí pueden llenar el formulario bajo la condición de que en el hogar viva alguna persona que sea residente legal o ciudadano de Estados Unidos.

Completar la solicitud toma alrededor de 15 minutos. Por ejemplo, Jayme Aguilar dijo que recibió ayuda de principio a fin para enviar su solicitud de forma gratuita.

“Se me hizo fácil porque como yo no le entiendo mucho al internet ellos me ayudaron a crear una cuenta de correo electrónico”, explicó.

¿Qué información se necesita?

Para llenar la solicitud se necesita proveer el nombre del jefe de familia, fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico, número de teléfono y número de seguro social o número de registro de extranjero si tiene uno.

También debe especificar la cantidad de personas que vivirán en el hogar y el ingreso anual total de la familia.

“Las personas no tienen que traer una identificación para llenar la solicitud. Pero sí la deben llevar si son elegidos [en febrero de 2018] para la entrevista”, explica Diego.

Una vez que se haya cerrado la fecha de inscripción se realizará la lotería de viviendas y las personas serán notificadas por correo electrónico.

Diego señaló que las personas que no utilizan su correo electrónico a menudo —o que nunca han tenido uno— serán puestas en una lista donde la organización se encargará de monitorear el estatus de su solicitud en febrero.

Las personas que necesiten ayuda debido a una discapacidad o necesidad de traducción pueden llamar al 1(888) 816-6955 para pedir asesoría.

La Community Coalition, del sur de Los Ángeles, estará ofreciendo ayuda para llenar solicitudes de vivienda el 23, 25 y 27 de octubre de las 9:00 a.m. a las 2:00 p.m.

Se recomienda que las personas hagan una reservación; para ello comunícate al 1(323) 750-9087. Habrá servicios en español disponibles.

La Community Coalition esta localizada en el 8101 S Vermont Ave, Los Angeles, CA 90044