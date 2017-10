¿Por qué esta empresa solo sigue a 11 personas en Twitter?

Por lo regular las empresas grandes suelen seguir a pocas personas en sus redes sociales, generalmente a sus directivos, agencias de publicidad o socios comerciales, pero una famosa empresa dedicado al ramo de la comida, especialmente al pollo frito, sigue solamente a 11 personas, lo cual ha causado revuelo.

Quizá también te interese: Origami comestible para curar enfermedades digestivasAsí es, Kentucky Fried Chicken (KFC) tuvo una ingeniosa idea de marketing web al seguir específicamente a 11 cuentas, algo que ha causado cierta confusión, pues ninguno de esos personajes es parte del consorcio, es más, no tienen nada que ver con la industria.

Todo esto comenzó cuando un usuario Edge (@edgette22), se dio cuenta de la situación y de inmediato lo hizo notar en su propio perfil y aquí es donde se descubrió la idea de la empresa: cinco ex cantantes del grupo Spice Girls y seis hombres que llevan el nombre Herb. “11 Herbs y Spices. Necesito tiempo para procesar esto”.

.@KFC follows 11 people.

Those 11 people? 5 Spice Girls and 6 guys named Herb.

11 Herbs & Spices. I need time to process this.

— Edge (@edgette22) 19 de octubre de 2017