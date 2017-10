¿Quiénes son las cuatro mujeres científicas a las que Lego rinde homenaje?

Conoce el legado de estas cuatro mujeres en el ámbito científico

Cuatro de las científicas más influyentes en la historia de la NASA fueron inmortalizadas en… un juguete para niños.

Sally Ride (la primera mujer estadounidense en el espacio), Nancy Grace Roman (astrónoma y educadora), Margaret Hamilton (científica informática) y Mae Jemison (primera mujer negra en el espacio) son las protagonistas de un nuevo set de Lego que celebra la contribución de estas mujeres al avance de la ciencia.

Las figuritas son parte de tres dioramas que incluyen en total 231 piezas, con las que se puede armar un telescopio Hubble y un trasbordador espacial.

La idea original fue de Maia Weinstock, subeditora de MIT News —la página de información del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos—, quien ganó una competencia de ideas de Lego con 10,000 votos.

La empresa organiza este concurso dos veces al año y elige una o dos de las propuestas más populares para su línea de producción.

La idea de Weisntock se impuso a otros 11 proyectos, uno de los cuales incluía un colisionador de hadrones como el que hay en Europa.

Aunque el set estará a la venta a partir del 1º de noviembre, la empresa ya había anunciado sus planes en marzo pasado, poco después de que se estrenara la película Hidden Figures (traducida al español como “Talentos ocultos”), que rescata las historias poco conocidas de las científicas afroestadounidenses cuyo aporte fue fundamental para el desarrollo de las misiones de la NASA.

Menos una

Mientras que Ride tiene el título de la primera astronauta estadounidense en viajar al espacio, en 1983, (la primera mujer fue la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova, 20 años antes), Jemison fue la primera mujer afroestadounidense en conseguir este logro.

Hamilton, por su parte, fue la científica informática responsable de crear los programas utilizados en las misiones Apolo, al tiempo que Roman estuvo entre los astrónomos que lideraron el proyecto Hubble, el telescopio lanzado al espacio en 1990 con el que se han hecho numerosas observaciones de la Tierra y otros cuerpos celestes.

Originalmente, la propuesta contenía a una científica más: Katherine Johnson, la matemática cuyos cálculos hicieron posibles las misiones Mercurio y Apolo.

No obstante, la compañía de juguetes no pudo incluirla ya que no logró conseguir los permisos necesarios para utilizar su imagen.