BuenosDíasLA￼￼￼: Dos conciertazos benéficos para damnificados por terremotos

Amigos ya es formal. Comenzamos el proceso de reconstrucción de El Centro de Son Jarocho. #fuerzamexico #CentroDelSonJarocho #AyudaAJáltipan #LosCojolites. Hice este fondo para unir voluntades. Porque a mí, como a tantos se me tambaleo el alma cuando se movió la tierra en los pasados terremotos de México, mi país. El primero, el 7 de septiembre devastó comunidades donde vive la gente más pobre de México. En el segundo, el día 19, se supo que la Ciudad de México estaba caída y fue un orgullo saber que nuestra gente, se organizó sin miedo y demostró que somos capaces de no dormir, abrir la casa, compartir la comida y hasta poner en riesgo nuestra vida por un hermano. Yo estaba en el extranjero y como muchos no sabía cómo o por dónde ayudar pero sí sabía que necesitaba hacer algo que llegara directo a la gente y empecé a buscar. Me enteré que Jáltipan, un municipio de mi Veracruz, estaba en ruinas. En Jáltipan viven seres queridos a los que me une la música y el amor por la vida. Niños, ancianas, jóvenes y mis amigos Los Cojolites quienes me han dado comida, historias, juegos, cobijas y risas. Pienso en esos lugares que están lejos, donde casi no llega ayuda y están destruidos, no sólo en sus casas, si no ahí donde se guardan los rituales, los saberes, las mañanas y las noches de las familias: en el corazón. Unos viven de la agricultura y otros del comercio, Jáltipan vive de sus tradiciones. Sus actividades giran en torno al Son jarocho y a ellos no se les quemó su cosecha, se les destruyó un lugar llamado el Centro del Son jarocho donde convivía la música con el baile, el estudio, la cocina, los juegos, la enseñanza de saberes y donde se encontraban decenas de personas, por las tardes, a compartir. Además de que ahí vivían varias familias que están en la calle. Ya es un hecho. Vamos a iniciar las labores de reconstrucción del Centro del Son Jarocho y los necesitamos. Los necesita la gente para recuperar un lugar donde su cultura respire en paz. Reconstruyamos el tejido social de Jáltipan, que vuelvan a comer en sus casas. Reciban un abrazo grande desde nuestro corazón. Y bonito fin. ❤️🙏🏼❤️. https://www.gofundme.com/ayuda-a-jaltipan-al-centro-jarocho

A post shared by Natalia Lafourcade (@natalialafourcade) on Oct 22, 2017 at 2:34pm PDT