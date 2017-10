Calendario de playoffs de la MLS, horarios y canales de TV

La programación completa de la postemporada

Los playoffs de la MLS comienzan este miércoles con los partidos de eliminación directa entre equipos clasificados entre tercer y sexto lugar en sus respectivas conferencias. La serie es a un solo partido. A la espera de ganadores estarán Toronto FC, New York City FC, Portland Timbers y Seattle Sounders para jugar las Semifinales de Conferencia.

Enfrentamientos de la Conferencia del Este:

Miércoles 25 de octubre

Chicago Fire vs New York Red Bulls

Toyota Park, Bridgeview, Illinois

8:30 p.m. ET/ 7:30 p.m. CT/ 5:30 p.m. PT

TV: Unimás, FS1

Internet: Fox Sports Go, Univision NOW, FUBO

Jueves 26 de octubre

Atlanta United vs Columbus Crew

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

7:00 p.m. ET/ 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT

TV: Unimás, ESPN 2

Internet: WatchESPN, Univision NOW, FUBO

Enfrentamientos de la Conferencia del Oeste:

Miércoles 25 de octubre



Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes

BC Place, Vancouver

10:30 p.m. ET/ 9:30 p.m. CT/ 7:30 p.m. PT

TV: Unimás, FS1

Internet: Univision NOW, FUBO

Jueves 26 de octubre

Houston Dynamo vs Sporting Kansas City

BBVA Compass Stadium, Houston.

9:30 p.m. ET/ 8:30 p.m. CT / 7:30 p.m. PT

TV: Unimás, ESPN 2

Internet: WatchESPN, Univision NOW, FUBO

Semifinales de Conferencia

Partidos de ida

Domingo 29 de octubre

Por definir

Lunes 30 de octubre

Por definir

Martes 31 de octubre (2 partidos)

Por definir

Por definir

Partidos de vuelta

Jueves 2 de noviembre

Seattle Sounders vs Por definir

Domingo 5 de noviembre (3 partidos)

NYCFC vs Por definir

Toronto FC vs Por definir

Portland Timbers vs Por definir

Finales de Conferencia

Partidos de Ida

Martes 21 de noviembre (2 partidos)

Por definir

Por definir

Partidos de vuelta

Martes 28 de noviembre

Por definir

Jueves 30 de noviembre

Por definir

Final Copa MLS

Sábado 9 de diciembre

Por definir