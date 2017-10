BuenosDíasLA: Celebre el Día de los Muertos en familia

Niños se divierten y aprenden a tener una vida saludable Decenas de estudiantes de primaria toman parte en Fitness Challenge Con mucho movimiento físico y música alegre, estudiantes de diferentes escuelas se ejercitaron y aprendieron acerca de la importancia de mantener una vida saludable. Los niños fueron parte de un grupo de aproximadamente 100 estudiantes de cinco escuelas del Distrito 13 de Los Ángeles invitadas para participar en el Fitness Challenge (Desafío de ejercicio) encabezado por el concejal Mitch O’Farrell. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Oct 22, 2017 at 9:51am PDT