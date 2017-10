El “truco” sexual con Vicks VapoRub que no debes tratar

Ahí no se pone

El nuevo “truco” sexual con Vicks VapoRub que se ha convertido en una tendencia en redes es también una estrategia muy peligrosa.

Expertos han exhortado a las mujeres a que no se coloquen el ungüento en su vagina, como muchas han estado haciendo dejándose guiar por foros y blogs cibernéticos.

Específicamente, las féminas se lo colocan en el clítoris; pero también en el pene de sus parejas. El supuesto fin es limpiar la zona genital, evitar las bacterias y mantener un olor placentero.

Pero, la realidad es que el efecto es el contrario. Esta práctica puede llevar a infecciones como vaginosis.

De acuerdo con la doctora Vanessa Mackay, consultada por el medio británico The Sun, la limpieza extensiva de la flora vaginal puede llevar a una infección. Lo recomendable es que las mujeres se laven de manera delicada diariamente con jabones no perfumados en el área alrededor de la vagina (la vulva) y no dentro.