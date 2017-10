Los niños latinos pasan 56 minutos al día usando dispositivos móviles

Nuestra nueva investigación The Common Sense Census: Uso de medios y tecnología de los niños entre cero y ocho años determinó cómo los niños en este grupo tienen acceso y usan la tecnología

Como en la mayoría de los hogares en Estados Unidos, en mi casa hay muchos aparatos que con frecuencia son motivo de pleitos. Mis dos hijos se llevan poco más de 5 años; el mayor tiene 11 y el chiquito 5 y medio. Con frecuencia, el mayor reclamaba por qué su hermano menor tenía tiempo con el iPad y él no. Con paciencia, le expliqué muchas veces que cuando él tenía cuatro años, el iPad acaba de salir y pocas familias los tenían.

El estudio The Common Sense Census: Uso de medios y tecnología de los niños entre cero y ocho años reveló que el 98% por ciento de los hogares donde viven niños de cero a ocho años tienen dispositivos móviles como tabletas o teléfonos inteligentes. También muestra que el uso de los aparatos móviles se ha triplicado desde el 2011 cuando fue la primera vez que hicimos este estudio. Además, los chicos cada día están usando más y más las tabletas y teléfonos celulares. Para ver las conclusiones más importantes del estudio, haz clic aquí.

Entre los resultados que nuestro equipo de investigadores encontró, destaca el que los padres latinos sean los más preocupados por el contenido sexual, la violencia, el ciberbullying y las imágenes relacionadas con drogas y alcohol. Esta conclusión confirma lo que hemos visto en otros estudios en los que los padres latinos confiesan los más altos niveles de nerviosismo sobre el uso de la tecnología.

Además, el 43% de los padres latinos cree que mientras menos tiempo pasen los niños con las pantallas, mejor. Este grupo es el que menos conoce las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría sobre medios y tecnología, y aun así es el más interesado en saber cuáles son las sugerencias de los pediatras.

Estos hallazgos confirman en parte lo que estamos viendo cada vez con más frecuencia a nuestro alrededor y nos ofrecen detalles de cómo ha cambiado y evolucionado el uso de los medios y la tecnología en los niños más pequeños, lo que será esencial para desarrollar consejos para padres basados en sólidas investigaciones.

Nuestra vida está cada vez más ligada a las diferentes plataformas tal y como lo confirmó el estudio. Ahora se trata de cómo tomar las mejores decisiones en cuanto a contenido, conseguir un equilibrio y enseñarles a nuestros hijos -desde chiquitos- a sacar provecho de los múltiples beneficios que la tecnología nos brinda. En Common Sense Latino, tenemos una audiencia muy interesada en todos los temas relacionados con la educación temprana. Los invito a explorar nuestra sección para familias con niños pequeños.

Algo que no es una tarea fácil es informarse bien, pero si lo haces puedes ayudar a tus hijos y criarlos con hábitos saludables de medios. Como me ha tocado, a mi hijo menor le pregunto qué están haciendo los Angry Birds cuando juega con esa aplicación para ayudarlo a desarrollar su vocabulario, y él me responde con descripciones. También le descargué una aplicación llamada Sushi Monster con la que está aprendiendo a sumar y a restar, mientras se divierte con un monstruo simpático. Te invito a que explores nuestros canales para que descubras una serie de recursos para familias latinas. Nuestro objetivo es informarlos y empoderarlos para que utilicen los medios y la tecnología de forma balanceada, segura e inteligente.

Para más información sobre las respuestas de los padres latinos, lee esta hoja informativa.