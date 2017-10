Maradona revela lo que sintió al darle The Best a Cristiano Ronaldo

Diego Maradona lo mira a los ojos y le hace una caricia sobre su mejilla. Lionel Messi también mantiene la mirada firme, sonríe y lo agarra de los brazos. Una foto con aire paternal. Una imagen que simboliza el reencuentro de los dos mejores futbolistas que dio nuestro país. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que habían estado juntos, más precisamente en el Mundial de Sudáfrica, en 2010.

Pese a que muchos pensaron que no tenían una buena relación, principalmente por algunas declaraciones que había hecho Maradona en el último tiempo, en los minutos que estuvieron hablando en la antesala de la ceremonia de los Premios FIFA The Best, no hubo cortocircuitos. Todo lo contrario. Incluso, Diego no ahorró elogios en la publicación que subió a su cuenta de Instagram: “Soy un afortunado, Leo Messi”, escribió.

Pero no fue la única expresión pública de Maradona sobre el encuentro con Messi. A través de un audio de WhatsApp, que envió a TyC Sports, el ex entrenador de la selección argentina volvió a referirse a ese momento: contó cómo lo vivió y reveló lo que sintió al tener que darle el premio al mejor jugador del mundo a Cristiano Ronaldo.

Este es uno de los días más felices desde que deje la selección, encontrarme con un hombre que nunca se olvido de las charlas mías. Soy un afortunado @leomessi A post shared by The Official Diego Maradona (@_diegomaradona_10) on Oct 23, 2017 at 2:26pm PDT

“El encuentro con Messi fue fantástico. Estuve hablando con él. El mismo cariño de siempre, el mismo amor de siempre de los dos. Otra de las cosas que me pasó es que, al darle el The Best a Ronaldo, me dolió en el alma por no poder dárselo a Messi. Pero bueno, tiene cuerda para rato”, apuntó Maradona. “Un argentino más otro argentino estábamos en la más alto del fútbol mundial”.