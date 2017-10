Calendario 10-26-17

Jueves 26 Teatro de Chile La obra de teatro “Mateluna”, del dramaturgo chileno Guillermo Calderón, se estrenará este fin de semana en Los Angeles en el REDCAT (631 W. 2nd St., Los Angeles). De hoy al sábado, a las 8:30 pm, la obra que cuestiona las complejas relaciones entre artistas, la verdad y la realidad, luego de la dictadura de Augusto Pinochet, aborda aspectos de la vida de Jorge Mateluna, un ex guerrillero del FPMR chileno que pasó 14 años en la cárcel por sus actividades. Boletos $12 a $25. Informes (213) 237-2800 y redcat.org.

Viernes 27

Pitbull y Enrique Iglesias

Enrique Iglesias y Pitbull continúan imparables con su gira en conjunto. Luego de recorrer ciudades de todo el país, traen a Los Angeles, a The Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), su Enrique Iglesias and Pitbull Live!, en donde comparten el escenario y además interpretan sus más conocidos temas. Como telonero del show actúa la banda de pop CNCO. 7:30 pm. Boletos de $19 a $262. Informes (310) 330-7300 y theforum.arenainglewood.com.

Música mexicana

Como parte de los festejos de La semana de Michoacán en Los Angeles, el Grupo Pesado, que interpreta música regional mexicana, dará un show en el Pico Rivera Sports Arena (11003 Sports Arena Dr., Pico Rivera), a las 8 pm. La entrada es gratuita y el evento es apto para toda la familia. Informes (562) 695-0747 y lanoria.tv.

Tributo a dos cintas clásicas

Con la proyección de “Godzilla” y de “The H-Man”, en el Egyptian Theatre (6712 Hollywood Blvd., Los Angeles) se rendirá un tributo a Ishiro Honda, el director japonés que llevó a la pantalla grande estas dos legendarias producciones de criaturas extrañas. Habrá una introducción por parte de los escritores Steve Ryfle y Ed Godziszewski, autores de “Ishiro Honda: A Life in Film, From Godzilla To Kurosawa”, que estarán disponibles para autografiar el libro. 7:30 pm. Boletos $12. Informes (323) 461-2020 y americancinemathequecalendar.com.

Sábado 28

Cine japonés

En el fin de semana de Halloween, en la Japanese Village Plaza de Little Tokyo (335 E. 2nd St., Los Angeles) se proyectará la cinta animada japonesa “My Neighbor Totoro!”, a las 6 pm. La película, parte del programa Haunted Little Tokyo, se verá al aire libre, por lo que los asistentes pueden llevar sus propias sillas y cobijas. Entrada gratis. Informes hauntedlittletokyo.com.

Tours y tradiciones

El Heritage Square Museum (3800 Homer St., Los Angeles) tendrá un festejo de Halloween muy peculiar. Además de realizar recorridos por sus instalaciones, recreará la forma en que se llevaban a cabo los funerales en la época victoriana, con procesiones y atuendos tal y como se usaban en esa época. El festejo del domingo es más apto para toda la familia, cuando habrá juegos infantiles como los del siglo 19. De 12 a 4 pm. De $8 a $20; gratis menores de 6 años. Informes heritagesquare.org.

Tributo a la reina de la salsa

El grupo Las Chikas, un ensamble formado por mujeres cantantes y músicos, y originario de Los Angeles, hará un tributo a la reina de la salsa, Celia Cruz, en el Grand Annex ( 434 W. 6th St., San Pedro), a las 8 pm. El grupo interpretará temas como “La negra tiene tumbao”, “La vida es un carnaval”, “La pollera colorá” y otros que inmortalizó la cantante cubana. Boletos $20 a $30. Informes (310) 833-4813 y grandvision.org.

Domingo 29

Música del recuerdo

Ahora que están tan de moda los artistas ochentenos, dos de las representantes de esa época más populares, Marisela y Amanda Miguel, se unirán para dar un concierto en el que revivirán los éxitos que las dieron a conocer en el mundo hispano. Es la primera vez que estas dos voces estarán juntas en un escenario, en esta ocasión en el Microsoft Theater ( 777 Chick Hearn Court, Los Angeles). A las 7 pm. Boletos de $4o a $100. Informes (888)929-7849 y microsofttheater.com.

En busca de bichos

El Children’s Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) llevará a cabo, de 10 am a 4:30 pm, el Halloween Hunt en el exterior de sus instalaciones. A cambio del trick-or-treat, los participantes obtendrán pistas mediante las cuales podrán conocer algunos de los bichos que habitan el área de Arroyo. Le espera un premio a quienes puedan resolver el misterio. Se puede asistir con disfraces y participar en la creación de orejas de murciélagos y criaturas espeluznantes. Boletos $5. No incluye la admisión al museo. Informes kidspacemuseum.org.

Martes 31

Cine de “terror”

La cinta “Creature from the Black Lagoon”, de 1954, será parte de los festejos de Halloween que realizará el Los Angeles County Museum of Art ( 5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) en sus instalaciones. La película es la historia de una extraña bestia prehistórica que está al acecho en las profundidades de una selva del Amazonas. Y un grupo de científicos tratan de capturarla para llevarla a la civilización para su estudio. 1 pm. Boletos $4. Informes (323) 857-6000y lacma.org.