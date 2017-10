¿Cuántos iPhone X saldrán a la venta y por qué?

A falta de una semana de la llegada a tiendas de todo el mundo del nuevo smartphone de Apple, el iPhone X, se ha dado a conocer que solo se repartirá un número reducido de este dispositivo.

Aunque no se sabe la causa de la baja producción de Apple, quizá se deba al reciente lanzamiento del modelo 8 del mismo iPhone, lo cierto, es que esta baja en el número de dispositivos a distribuir le abre la puerta a otras marcas para aprovechar el vacío en el mercado.

Según versiones difundidas por Forbes y otras empresas de análisis de mercado, Apple tan solo lanzará entre dos y tres millones de teléfonos de su modelo iPhone X, lo que implica una terrible baja, considerando que solo en su primer fin de semana el modelo 6S vendió 16 millones de unidades.

