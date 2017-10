El Día de Muertos vibra en Los Ángeles

Cada año, el festejo del Día de los Muertos en Los Ángeles cobra más relevancia. Ahora más lugares, desde cementerios hasta museos y parques públicos, organizan eventos en los que se da vida a esta tradición particularmente popular en México y otros países de Centroamérica. Erigir altares dedicados a los seres queridos que ya no están en el plano terrenal y cantar música tradicional son las formas más comunes de mantener vigente esta fiesta. Estos son algunos de los lugares alrededor de la urbe angelina que festejarán este colorido convivió.

Forest Lawn

En este cementerio ubicado en Glendale se llevará a cabo el Día de los Muertos: Celebrating the Colors of Life, en el que se recrearán algunas de las tradiciones de esta fecha en Michoacán, también el estado mexicano invitado de este año. Habrá comida y artesanías a la venta, así como la proyección de filmes y actividades artísticas. Se expondrán 15 altares de muerto y amenizará el Mariachi Juvenil Herencia Mexicana.

Forest Lawn, 1712 S. Glendale Ave., Glendale. Entrada gratis. Sábado de 3 a 6 pm. Informes forestlawn.com.

Grand Park

El famoso parque del centro angelino tendrá el evento Noche de ofrenda: Downtown Día de los Muertos, en el que se erigirán altares, se expondrá arte, habrá danzas tradicionales mexicanas y se realizarán oraciones por parte de comunidades indígenas locales. También habrá poetas y músicos de la región. Los altares estarán dispuestos hasta el 5 de noviembre.

Grand Park, 200 N. Grand Ave., Los Angeles. Entrada gratis. Sábado 7 pm. Informes grandparkla.org.

Placita Olvera

Toda esta semana, hasta el 2 de noviembre, la Platita Olvera festejará el Olvera Street Day of the Dead Festival, en el que el enfoque será, además de comercial, religioso. Todas las noches a las 7 pm se realizará una procesión novenario. También habrá altares en exhibición y entretenimiento en vivo para toda la familia. Todos los días de 10 am a 9 pm. El 1 y 2 de noviembre de 12 a 9 pm.

Plaza Olvera, 845 N. Alameda St., Los Angeles. Entrada gratis. Informes olveraevents.com.