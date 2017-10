Estudiante gana dos boletos para el juego número dos de los Dodgers en la Serie Mundial

“Nunca en mi vida me imagine que alguno de mis hijos iba a ir a una serie mundial”, dijo Lorena emocionada.

Lorena Herrera no puede contener su emoción al saber que su hijo Alejandro, de 10 años, ganó un par de boletos el miércoles para el juego número dos de los Dodgers contra los Astros.

Su fanatismo y un ensayo fueron lo que le valieron el premio al estudiante de la primaria Christopher Dana de Boyle Heights.

“El lunes me dijo que iba a participar en un concurso donde tenía que explicar por qué es fanático de los Dodgers”, recordó aun emocionada la madre de Alejandro.

Ella, sin tomar mucho interés y desconociendo cuál era el premio, le permitió participar.

“La mañana siguiente [Alejandro] se levantó y se puso su jersey de los Dodgers y se fue a la escuela. Y yo preocupada porque pensé que me iban a llamar para decirme que no llevaba su uniforme”, recordó Lorena.

Y en parte no se equivocó. Alrededor de las 11:00 de la mañana recibió una llamada de la escuela. “Cuando vi el teléfono, dije, ‘ya me están llamando para darme la queja’”, recordó la madre.

En la línea estaba el director de la escuela quien la felicitó porque su hijo había ganado el concurso. Este consistía de dos boletos para el juego número dos de la Serie Mundial.

“Yo estaba llorando en Costco y no lo podía creer”, dijo emocionada la madre del pequeño. “Yo solo decía ‘Oh my God! Oh my God!’.

El ensayo ganador

“Soy un fanático de los Dodgers porque el béisbol corre por [generaciones] en mi familia. Todo comenzó con mi tatara abuelo quien escogió el beisbol y jugaba desde que tenía 10 años. Después siguió con mi abuelita que jugaba beisbol y softbol”, escribió Alejandro, quien cursa el quinto grado.

“Todos en mi familia son fanáticos de los Dodgers. Desde antes que naciera yo… Yo como un fanático de los Dodgers no puedo esperar a que jueguen en la Serie Mundial [el miércoles]”, continuó el jovencito, quien también juega beisbol.

Ricardo Puentes fue el patrocinador de los dos boletos para los Dodgers. Puentes fue estudiante del plantel en 1988. Décadas después decidió regresar un poco a la comunidad que lo vio crecer.

“Mi familia y yo llegamos de México y yo no hablaba nada de inglés”, dijo Puentes, quien eventualmente se sumergió en el idioma y la cultura estadounidense. Actualmente vive en Denver, Colorado.

“Este regalo es algo inesperado y es para hacer el sueño de uno de los niños realidad”, añadió Puentes, quien iba acompañado de su esposa durante la presentación de los boletos.

Pese a que el partido comenzaría a las 5:00 de la tarde, Alejandro y su hermana Daniela, de 18 años, se fueron al estadio a la 1:00 de la tarde.

“El señor Puentes le dijo a Alejandro que si se iban temprano iban a poder conseguir autógrafos de los jugadores”, dijo Lorena. “Ellos se llevaron gorras, pelotas y mas cosas para que se las autografíen”, explicó.

Lorena dijo estar muy agradecida con los patrocinadores y recalcó que Alejandro atesorará su regalo de por vida.

“Nunca en mi vida me imaginé que alguno de mis hijos iba a ir a una Serie Mundial”, dijo la madre emocionada.