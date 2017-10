Niños exigen la liberación de su padre arrestado por la Patrulla Fronteriza en Santa Ana

Después de pasar por tres centros de detención, lo han puesto en Adelanto

Cinco de los seis hijos de Israel Barrios Mendoza faltaron a clases este miércoles para ir al edificio federal de Los Ángeles, donde está la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para entregar más de 1,000 cartas firmadas por miembros de la comunidad que suplican por la liberación del padre bajo custodia en el Centro de Detención Adelanto.

“Nos sentimos devastados y tristes. El arresto de nuestro papá ha sido muy difícil. Nos tomó por sorpresa. Nunca esperamos que sucediera, que eso pasaría a mi familia”, dice Gwen Barrios de 17 años.

Ella habló en nombre de sus hermanitos: Rocío de 15 años, Emily de 14, Ashley de 12, Isaías de 10 años; y de Israel, el mayor con 19 años, quien no pudo llegar por estar trabajando como guía educativo en el Discovery Club, un museo de ciencias en Santa Ana.

“Yo también trabajo. Pero como soy menor de edad, tengo un límite en las horas que me permiten trabajar”, dijo Barrios.

En una carta a Migración, el hijo mayor expone que el año pasado se graduó de la secundaria y las dificultades que ha significado la detención de su padre. “Desde que a mi papá lo separaron de la familia, todo ha sido mucho más difícil. Se supone que debo ser el hombre de la casa y encargarme de todo, pero la verdad es que me siento asustado y tan triste de no tener a mi papá con nosotros en la casa“.

La menor pide a las autoridades de Migración que tengan compasión con su familia. “Deberían entender y tomar en cuenta cómo nos sentimos y cómo nos están afectando. Nosotros aquí nacimos. Aquí es nuestro hogar y aquí pertenecemos. Nuestro papá es parte de Estados Unidos, y merece estar aquí con nosotros”, dice.

El detenido

Israel Barrios Mendoza de 44 años vino a Estados Unidos en 1996, escapando de la violencia y las extorsiones que sufrió en su natal Acapulco, México.

Fue detenido cuando salía para su trabajo el 3 de octubre, a una cuadra de su casa. Como a eso de las 6 de la mañana, los agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron hasta Santa Ana para arrestarlo. Después de haber estado en tres diferentes centros de detención migratoria, lo enviaron a Adelanto.

Sin saber por qué

La abogada en migración Mónica Langarica afirma que han solicitado al juez que le fije una fianza para que el padre de familia pueda pelear su caso en libertad.

“Nos dieron la audiencia para la fianza hasta el 28 de noviembre. Quieren que esperemos dos meses. Pero hoy vamos a presentar una solicitud para que lo dejen en libertad condicional”, señaló ayer.

Lamenta que hasta el momento no sepan cuáles son los cargos en contra del detenido. “Él no tiene antecedentes penales. Solo tuvo un problema por no tener licencia de manejo en Georgia”, precisó Langarica.

Una familia en apuros

Barrios trabaja en la construcción y es el único sostén económico de sus seis hijos y esposa. “Tuvimos una kermés para ayudarnos con los gastos familiares. Estamos tratando de ahorrar en todo lo que podemos y gastar en lo mínimo”, dice su hija Gwen.

Alexis Teodoro, de la organización Santa Ana Building Healthy Communities (SABHC), agrega que la familia ha tenido que vender tamales, pozole y comida y recurrir a la recaudación de fondos ante la ausencia del padre.

La campaña para la liberación de este padre ha abierto una cuenta para hacer donativos que permitan que la familia sobreviva económicamente mientras el padre está detenido.

Teodoro critica la manera de operar con los inmigrantes bajo la administración Trump. “Están haciendo operaciones bajo el agua, de incógnito y secretas. ¿Cómo es posible que la Patrulla Fronteriza haya venido desde la frontera hasta Santa Ana para arrestar a un padre trabajador y llevárselo por no tener papeles?”, cuestiona.

Subraya que este es el primer caso en el que la Patrulla Fronteriza entra a Santa Ana, una ciudad santuario, vigila a un padre y lo arresta.

“Antes bajo Obama, con el apoyo de congresistas, el pueblo y los medios de comunicación lográbamos negociar con ICE para que no deportaran a cierta gente. Ahora se ha puesto más difícil con Trump. En vez de ejercer la discreción para liberar a los inmigrantes, la usan para deportar”, destaca.

Una comunidad de su lado

El congresista Lou Correa y varios concejales de la ciudad de Santa Ana han llamado al ICE para pedirles que permitan a Barrios regresar con su familia. Varias organizaciones religiosas y las escuelas a las que asisten los menores en el condado de Orange han hecho la misma petición.

Luis Sarmiento, voluntario del Centro Cultural de México en Santa Ana, dijo en una conferencia de prensa que Israel Barrios Mendoza ha sido parte activa de sus eventos culturales. “Siempre apoyando a sus hijos. Es muy buen padre. Como comunidad queremos estar juntos”, establece.

Desde su arresto, los hijos de Barrios Mendoza han estado activamente abogado por la liberación de su padre. El pasado viernes, Emily de 14 años le llevó serenata afuera del Centro de Detención Adelanto en el concierto #Schoolsnotprisons (en español Escuelas no Prisiones)

Versión oficial

Eduardo Olmos, portavoz de la Patrulla Fronteriza, confirmó a La Opinión después del arresto de Barrios Mendoza afuera de su casa en Santa Ana, que es un mexicano que previamente fue removido de Estados Unidos en 2013.

“Antes de su arresto, los agentes establecieron que Barrios Mendoza residía ilegalmente en Estados unidos y no tenía sometida ninguna petición en migración, ni ningún cambio en su estatus migratorio”, puntualizó.