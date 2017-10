BuenosDíasLA: Festival de Cine Internacional de Centroamérica

USC envía ayuda a Puerto Rico Centro médico de Los Ángeles manda suministros a hospital en la isla Tras el paso del devastador huracán María en Puerto Rico los hospitales de esa isla continúan afectados y con ello incrementa la necesidad de medicamentos básicos. Por tal razón, voluntarios y doctores del Norris Comprehensive Cancer Center de la Universidad del Sur de California (USC) colectaron artículos para enviar a esa zona. Mariana Stern, doctora y profesora de medicina en USC, fue una de las organizadoras del la recaudación. La Dra. Stern dijo que recibieron una carta del centro hermano de cáncer en Puerto Rico con una lista de los suministros que necesitan “Queremos que se recuperen y estamos enviando artículos como jeringas, elementos descartables, antibióticos”, explicó Stern. “Las cosas que mandemos van a ser utilizadas inmediatamente para evitar el incremento de enfermedades contagiosas” Por su parte, su colega la Dra. Larissa Rodríguez dijo que el sistema sanitario de Puerto Rico ha colapsado. “La mitad de los hospitales no tienen energía eléctrica. Muchos hospitales no tienen agua potable, principalmente en el centro de la isla”, explicó Rodríguez. Agregó que el hospital de la zona metro politana de San Juan, capital de la nación, es el principal de la isla. “Y el hospital de Oncología hizo un llamado directo al centro de Oncología aquí en USC para que les ayudáramos con cosas que necesitan tanto en medicamentos como provisiones para las salas operatorias”, aseveró. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

