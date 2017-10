Don Francisco habla de la final de ‘Gran Oportunidad’ y si estuvo de acuerdo con estrategia de Telemundo

"Yo nunca me he preocupado de que está haciendo la competencia, yo me he preocupado de que tenemos que hacer nosotros frente a la competencia"

Este próximo domingo 29 de octubre, a las 9/8 PM Centro, será la gran final de la primera temporada de ‘Gran Oportunidad’, el programa familiar de Telemundo, presentado por Raúl González y Ana Lorena Sánchez, bajo la producción de Don Francisco y su equipo.

El show hizo historia los domingos logrando un rating tan exitoso que Univision debió cancelar shows y cambiar la programación. Y aunque con la llegada de ‘Mira Quién Baila’, fue cuestionada la táctica de Telemundo de haber sacado del aire ‘Gran Oportunidad’ el día que debutó el reality de baile y poner en su lugar la película ‘Madagasca’, su audiencia siguió creciendo aunque dejaron de tener el primer lugar.

A días de la final, hablamos en exclusiva con Don Francisco, quien por primera vez eligió con ‘Gran Oportunidad’ estar del otro lado de la cámara produciendo, y entregarle el micrófono -o su legado- a Raúl González. A lo valiente dice lo que le gustó, lo que no, y opina sobre las decisiones de Telemundo cuando debutó en Univision ‘Mira Quién Baila’.

Pregunta: A días de la final de ‘Gran Oportunidad’, ¿cómo se sintió en esta nueva etapa como productor?

Don Francisco: Nosotros estamos muy contentos. Cuando se terminó ‘Sábado Gigante’, todos nos fuimos contentos, orgullosos, con una mezcla de tristeza y alegría porque se dejaba algo que se hizo tanto tiempo, 53 años, pero quizás lo más grandioso. Hoy día una de las grandes oportunidades que nos dio Telemundo, no fue solamente que yo viniera a trabajar, sino de poder reunirnos prácticamente todos. El 99 % de ese equipo, que en su mayoría tiene más de 30 años trabajando juntos… Nos dieron aquí un terreno pelado, y en 1 año hicimos 3 programas: ‘Siempre niño’, ‘Don Francisco Te Invita’, y ahora ‘Gran Oportunidad‘, que es un formato nuevo, no existe, ya sabemos que hay gente interesada y estamos muy contentos de haber podido hacer esto en equipo, yo he estado principalmente en la parte creativa…

P: Cuando estaba por comenzar ‘Gran Oportunidad’ nos dijo que lo que buscaba es volver al entretenimiento familiar, ¿siente que se logró, que la gente entendió?

DF: Yo creo que en parte, me da la impresión que tiene que ser más todavía pero para eso se necesita un mayor tiempo de casting. Aquí participó la gente común y corriente, sigo postulando a eso, algunos están en desacuerdo conmigo de que la gente quiere ver gente, digamos a los artistas siempre los han visto, pero quieren ver a los artistas con la gente, quiere ver a la gente con los actores, quieren ver a la gente con los deportistas, quieren ver gente común y corriente en toda esta magia que es la farándula.

P: ¿Qué es lo que más disfrutó de estar en la parte creativa de ‘Gran Oportunidad’?

DF: Como este show lo hicimos por primera vez, nos dimos cuenta con el correr del tiempo de muchos cambios que hay que hacer, sería feo para la misma final que yo criticara lo que pensamos cambiar, hay que cambiar y mejorar pero sí hoy día me gustó algo que me dijo una persona de Telemundo que había visto el show: “Muy intenso este formato, lo encuentro nuevo”… Porque la manera en que hicimos este programa tiene muchas novedades, pienso que todos dieron el máximo pero que en una próxima edición pueden dar más.

P: ¿Hay una segunda temporada de ‘Gran Oportunidad’?

DF: Eso no depende de nosotros, creemos que debiera haber una segunda ‘Gran Oportunidad’, y una nueva oportunidad para ‘Siempre Niños’, y un avanzar en ‘Don Francisco Te Invita’, porque la dinámica de la televisión va cambiando, nosotros tenemos que ponernos siempre a todo de lo que va ocurriendo. Lo que más me gusto que en ‘Gran Oportunidad’, la audiencia fue creciendo en el interés de la gente y también fue mejorando el programa… Creo que se han destacado algunos personajes, son muy importantes los jurados y es muy importante el animador, así que yo pienso que Raúl y el jurado han tenido una oportunidad también de desarrollarse.

P: Antes de comenzar el show me dijo que quería recuperar al ‘Raúl González gordito’, ¿lo consiguió?

DF: Completamente creo que no, pero un porcentaje importante sí, pero uno también tiene que entender, y esto lo aprendí ahora, que la gente va cambiando, y yo ponía un ejemplo, que un gran técnico en hacer pan de pascua, trae 5 cocineros, y les enseña, 2 tazas de esto, 1 taza de harina, aceite, 25 minutos la mezclas, la dejas descansar 2 horas, lo pones al horno… Los 4 panes van a ser distintos, basados en la misma receta. Son distintos porque cada persona pone su personalidad dentro de lo que uno pueda fluir, eso es algo que yo no tenía tan claro, porque no había hecho trabajo de ‘coaching’, y vine especialmente a eso.

Cuando me ofrecieron este trabajo, en la otra compañía iba a obtener más dinero, pero no tenía esta oportunidad, y yo dije: “¿qué me queda a mí por hacer después de 55 años de televisión?”… En primer lugar recuperar este equipo, este programa nunca lo hizo una persona, nunca lo hice yo solo, y después lo que más me llamó la atención, fue el poder desarrollar conceptos, nuevos talentos, y yo creo que en parte eso lo hemos logrado, no hemos logrado todo lo que queremos, no hemos tenido todo lo que queremos, tanto en rating, como en reconocimiento, pero vamos en camino.

P: ‘Gran Oportunidad’ comenzó imbatible, le ganaron hasta a ‘La Rosa de Guadalupe’, Univision tuvo que modificar la programación…

DF: Algunas veces es para arriba otras es abajo, pero lo importante es la consistencia, sí este programa tiene un público y si hacemos una nueva etapa vamos a conseguir una parte de ese público, más otra porque lo vamos a mejorar. Yo nunca me he preocupado de que está haciendo la competencia, yo me he preocupado de que tenemos que hacer nosotros frente a la competencia. Es verdad que se han invertido muchos recursos contra el día domingo de Telemundo pero a nosotros no nos corresponde evaluar eso, a nosotros lo que nos corresponde es tener éxito, y para tener éxito hay que tener, hoy día, el éxito que se mide por rating… No hemos tenido mal rating, creo que para primera vez está muy bien, podemos aspirar a uno mucho mejor pero hay que darle tiempo al tiempo, no es fácil.

P: ¿Cree que fueron correctos los cambios que los directivos de Telemundo hicieron al comenzar ‘Mira Quién Baila’ o perjudicaron al show?

DF: Los que trabajamos en esto somos de diferentes etapas, yo pertenezco a las de la televisión del ayer no a la televisión del hoy, y nosotros siempre hemos tratado de que la continuidad se mantenga. En ‘Sábado Gigante’ teníamos auspiciantes que estuvieron 15 años, las 52 semanas de 15 años. Ese tipo de auspiciador ya no existe, entonces toda la forma ha cambiado, hasta la forma de programar ha cambiado… Yo no me atrevería a hacer tan riguroso de decir se equivocaron o no se equivocaron, lo que yo puedo decir es que yo no lo haría, porque pertenezco a otra etapa de la televisión.

P: Dice que ha disfrutado esto de ser ‘coaching’, ¿qué descubrió en este nuevo rol?

DF: Trabajé en Raúl, él era el centro delantero si se tratara de soccer, y el que tiene que darle juego a todos los demás. No estuve totalmente en la elección de los jurados, no estuve en desacuerdo, pero digo para no ponerme jinetas que no me corresponden. Para no deprimir a nadie, como en todas las cosas, hay gente que se ha destacado más que otras, también entre los participantes, pero yo creo en la dinámica, lo que hay que buscar es el total, es una manera distinta de eliminar a un concursante, es una manera distinta de presentar el Eliminator con el jurado, ese juego todavía puede mejorar mucho, ese juego está en pañales… Creo que nos faltó tiempo, muchos participantes y poco tiempo.

P: ¿Qué le dice al público que les dio esta ‘gran oportunidad’, los vio, se quedó, y lo sigue eligiendo en cada uno de tus proyectos?

DF: Decirles que yo creo en una televisión, hoy en día está todo muy segmentado, creo en la televisión familiar. El verdadero éxito que uno puede alcanzar es que al frente de un aparato de televisor este la familia, porque en un móvil celular no puede haber una familia, puede haber una persona, en un computador puede haber una persona, en una pantalla puede haber una familia, entonces yo busco de que la familia y la gente común y corriente esté presente, eso es lo más importante… Las cosas han ido cambiando hoy en día, estamos en una opulencia distinta, estamos en una comunicación total.