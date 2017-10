¿Eres residente legal en L.A? Enterate cómo recibir ayuda monetaria para tu proceso de ciudadanía

Programa APLICA provee ayuda monetaria a aquellos que califican; habrán talleres para dar información

Ana Ortiz es residente legal permanente de Estados Unidos desde hace seis años. Sin embargo, hasta hace poco la falta de dinero era la principal razón que le impedía convertirse en ciudadana de este país.

“Soy madre soltera y tengo un niño con necesidades especiales”, dijo esta mujer, de 55 años de edad. “Para mí es bien difícil poner dinero en cosas que no son tan importantes, como el cuidado de mi hijo”.

No obstante, Ortiz —quien es originaria de Jalisco, México— buscó ayuda para solicitar su ciudadanía hace unos meses y fue en el Consulado de México en Los Ángeles donde le tendieron la mano.

“Los abogados de Loyola Immigration que estaban ahí ese día me dijeron que había un programa que ayudaba con los gastos de la ciudadanía y me refirieron con ellos”, recordó.

Fue así como hace tres meses comenzó su solicitud de naturalización y que hace poco, cuenta, recibió una ayuda monetaria de 400 dólares para poder enviarla.

Ortiz es una de más de ocho millones de residentes legales elegibles a nivel nacional para la naturalización, según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional.

En California más de dos millones de personas —en el que el 52% es de origen mexicano— son elegibles para iniciar el proceso de obtener la ciudadanía. Pero no todos cuentan con el dinero para hacerlo.

“Es importante que los que viven en el extranjero obtengan su doble ciudadanía sobre todo en Estados Unidos”, dijo ayer el cónsul Carlos García de Alba, quien aseveró que el 98% de mexicanos en exterior viven en EEUU.

“En el condado de Los Ángeles hay 768,024 residentes legales permanentes y el 49% [de ellos] son mexicanos. Es decir uno de cada dos residentes legales permanentes es mexicano”, añadió el cónsul en una conferencia.

De Alba dijo que han encontrado que a veces los residentes legales no se hacen ciudadanos por la falta de información. “En muchos casos no saben cómo hacerlo o no tienen los 725 dólares para el proceso. Y en la minoría de los casos dicen que no les interesa”, explicó.

Organizaciones ayudan

El cónsul junto a representantes de la organización Advancing and Promoting Legal Immigration and Citizenship Assistance (APLICA) y Catholic Charities anunciaron que están ofreciendo ayuda monetaria para los residentes legales de bajos ingresos. La ayuda llega de parte de la fundación Vizcarra.

Armando Sepúlveda, director ejecutivo de APLICA dijo que ha conocido a personas que tienen hasta 20 años como residentes legales permanentes pero el costo y la complejidad los detiene a solicitar la naturalización.

“Este programa de apoyo [económico] les ayudará a pagar parte del costo de su ciudadanía”, dijo Sepúlveda.

Por medio de sesiones que se llevaran a cabo en noviembre y diciembre en algunas bibliotecas públicas, los organizadores explicarán los requisitos, costos y opciones para obtener ayuda monetaria.

Los participantes aseguraron que el programa no está limitado a mexicanos y cualquier residente legal permanente puede buscar la ayuda.

Efraín Villa, portavoz con Catholic Charities, dijo que quienes califiquen recibirán una consulta gratis con abogados y asistentes legales. “Nosotros les vamos ayudar a llenar sus solicitudes”, aseveró.

Hoy la señora Ortiz dijo estar emocionada de poder convertirse en ciudadana pronto.

“A lo mejor después tengo la oportunidad de emigrar a mi mamá, quiero comprar mi casa y trabajar como enfermera”, dice.

Las personas interesadas en saber si califican para convertirse en ciudadanos y para la ayuda financiera deben llamar al (310) 953-0042 o visite www.aplicaya.org