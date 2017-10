‘La construcción de los prototipos del muro es parte del show del presidente’

Los prototipos de muro que mandó a construir el presidente Donald Trump ya se terminaron de levantar. El último día para ello vencía hoy jueves; sin embargo, las ocho constructoras culminaron esta tarea días antes de la fecha límite.

Con rapidez lograron erigir paredes que además de servir como base para “proteger” la frontera sur, fungen como símbolo de la reestructuración migratoria que Trump prometió durante su campaña.

Y en el lapso de menos de 31 días de trabajo por parte de constructoras y su personal en el desierto de Otay Mesa, justo a un costado de la garita de Otay que protege la Patrulla Fronteriza (Customs Border Patrol-CBP), ni una organización se paró en la puerta del lugar para mostrar su oposición al proyecto.

“Todo esto —la construcción de estos prototipos— es parte del show del presidente [Trump]”, asegura a La Opinión Enrique Morones, director y fundador de la organización Ángeles de la Frontera (Border Angels).

Un “show” en el cual no quiso participar ni ésta ni ninguna otra organización.

“Lo que [el presidente] quiere es que le hagamos caso para desviarnos de nuestras tareas promigrantes”, dice.

El tema del muro “es preocupante, primordialmente porque genera una atmósfera de división y surge a raíz de odio e ignorancia”, comparte Layla Razavi, directora de políticas del Centro de Políticas Migratorias de California.

Pero, su tarea —dice— no es ser parte de los juegos del presidente, sino “hacer la verdadera tarea”, que es desafiar las diferentes reformas y políticas que la administración de Trump intenta en contra de la comunidad migrante.

Previo a que comenzara la construcción de los prototipos, la CBP tomó las precauciones necesarias en caso de que se suscitaran protestas similares a las de Standing Rock, en Dakota del Norte. Pero a la fecha, de acuerdo a la entidad, no se ha dado ninguna.

“Construyamos puentes, no muros”. Ese era el slogan de solidaridad y fuerza que utilizaron políticos —sobre todo demócratas— cuando Trump surgió victorioso sobre Hillary Clinton en las elecciones de noviembre pasado.

Incluso cuando el republicano llegó a la Casa Blanca en enero, el mismo mensaje de oposición a la retórica antiinmigrante fue difundido, desde California a Nueva York.

Y a simple vista, lo que mostraba ser un sólido frente en contra de los planes del presidente, hoy ha quedado opacado con la ominosa presencia de las ocho paredes que yacen a un costado de la frontera con Tijuana, cada una de 30 pies de altura y variando entre uno a tres pies de grosor.

Progress check: construction of concrete wall prototypes is well underway in San Diego. #BorderSecurity pic.twitter.com/3iVQgjHid7

— CBP (@CustomsBorder) October 3, 2017