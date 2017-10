Secretario de estado Alex Padilla ofrece apoyo para gobernador a Gavin Newsom

Alex Padilla no respalda al exalcalde angelino Antonio Villaraigosa, también candidato al puesto

El secretario de estado de California y ex senador Alex Padilla dio la sorpresa al anunciar su respaldo al vicegobernador Gavin Newsom para que sea gobernador de California en el 2018.

En su cuenta de Twitter, Newsom dijo: Me siento honrado de tener el apoyo de mi buen amigo @AlexPadilla4CA, uno de los más funcionarios electos más progresistas e innovadores.

(En inglés: Honored to have the support of my good friend, @AlexPadilla4CA, one of CA’s most progressive, forward-thinking elected officials!)

Y vaya que fue una sorpresa porque muchos pensaban que por ser del sur de California, Padilla le daría el respaldo electoral al ex alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa quien también anda en campaña para gobernador del estado.

Newsom convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer el apoyo del secretario de estado.

“Estoy orgulloso de anunciar mi apoyo para que Gavin sea gobernador”, dijo entre aplausos Padilla.

“Déjenme decirles por qué.Tenemos una historia trabajando juntos. Cuando yo era presidente del Concejo de Los Ángeles y él era alcalde de San Francisco intercambiabamos experiencias”, señaló.

Y lo apoya porque argumento que vivimos un ambiente político muy difícil, y es muy importante tener un buen gobierno estatal.

“Newsom ha dado ejemplo porque una y otra vez ha dado resultados. No nomás habla sino que hace. Asi ha pasado en educación superior, salud, cambio climático, protección para los dreamers, reforma migratoria., Por eso y muchas razones, haznos sentir orgullosos como gobernador”,

El vicegobernador Gavin Newsom en campaña para gobernador dijo que personal y profesionalmente siempre ha sido fan de Padilla. “Me siento orgulloso y complacido de tener su apoyo a ocho meses antes de las elecciones primarias”, dijo.

Hizo ver que se siente aún más honrado porque California es el estado más diverso del país.

“ Somos un estado de refugiados de todo el mundo, que se orgullece y celebra su diversidad. Voy a defender y resistir esos valores”, dijo Newsom.