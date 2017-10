Alternativas de bajo costo a algunos medicamentos de marca costosos

Los fabricantes de medicamentos dicen que estas combinaciones de medicamentos existentes ofrecen más opciones, conveniencia y eficacia. Pero estas estrategias no necesariamente ayudan a tu salud, según demuestran los estudios. Por ejemplo, un estudio de New England Journal of Medicine descubrió que Vytorin, una combinación de los medicamentos para reducir el colesterol, ezetimiba y simvastatina, no era más eficaz que la simvastatina sola.

Esta práctica puede tener un costo para los consumidores. En un estudio de 2013 publicado en PLOS Medicine, unos investigadores suizos analizaron los registros de recetas médicas de 74,500 pacientes durante un período de 8 años. Ellos determinaron que se pudo haber ahorrado 14.4 millones de euros (casi $17 millones de dólares) si se hubieran recetado los genéricos equivalentes para los 8 medicamentos que habían cambiado de fórmula, analizados en el estudio.

Haz preguntas, reduce los costos Es posible que no sepas si tu médico está recetando un medicamento que ha cambiado su fórmula [product-hopping], y los expertos dicen que tu médico posiblemente tampoco esté enterado. “No muchos médicos entienden la práctica”, dice Aaron S. Kesselheim, M.D., J.D., M.P.H., un profesor asociado en Harvard Medical School. Pero tomar estas medidas podría ayudar: · Pregunta “¿por qué me recomienda este medicamento?” Esto es importante para las recetas de nuevos medicamentos costosos o los reemplazos de medicamentos que ya tomas, especialmente si son una combinación de medicamentos o medicamentos de liberación prolongada. · Habla con tu médico sobre si puedes tomar dos medicamentos separados en lugar de un producto combinado más costoso. En lugar del medicamento para la presión arterial alta Caduet (consulta la tabla a continuación), por ejemplo, puedes optar por tomar estos dos medicamentos genéricos por separado. · Solicita una alternativa. “Dile a tu médico, ‘el precio es importante para mí. ¿Hay algo más en el mercado que consideraría recetarme? ¿Algo menos costoso, más antiguo e igual de seguro y eficaz?’ ”, sugiere Carrier. · Pide a tu farmacéutico un descanso si no tienes otras opciones. Los compradores secretos de Consumer Reports han descubierto que preguntar en la farmacia, “¿Es este su precio más bajo posible?” podría ayudarte a obtener más ahorros. El pene se encoje con el paso de los años, ¿verdad o mito?

7 ‘nuevos’ medicamentos costosos con alternativas más baratas Una amplia variedad de medicamentos ha obtenido la perennidad de las patentes o han sido reformulados, desde medicamentos para el dolor de cabeza hasta tratamientos para la acidez estomacal. A continuación, mencionamos los ejemplos comunes y las opciones menos costosas disponibles.

MEDICAMENTO DE MARCA QUÉ ES PRECIO MENSUAL APROXIMADO CÓMO OBTENER LO MISMO POR MENOS Adasuve (para el trastorno bipolar, esquizofrenia) Antiguo medicamento loxapina para tomar por vía oral reformulado como un inhalador $4,550 dólares* La versión en cápsulas (loxapina) cuesta aproximadamente $45 dólares.** Azor (para la presión arterial alta) Combinación de amlodipina y olmesartán $315**/$250 dólares*** (genérico) Un suministro para 30 días de amlodipinacuesta aproximadamente $6 y el olmesartán cuesta aproximadamente $220 dólares.** Caduet (para la presión arterial alta) Combinación de amlodipina y atorvastatina $505**/$250 dólares *** (genérico) Un suministro para 30 días de amlodipinacuesta aproximadamente $6 y atorvastatinacuesta aproximadamente $12 dólares.** Clarinex (para alergias, fiebre del heno) Desloratadina, pero una vez que el cuerpo la metaboliza se convierte en loratadina, el mismo medicamento que Claritin OTC $235**/$45 dólares** (genérico) Walmart.com vende la loratadinabajo la marca de su tienda Equate por aproximadamente $4 dólares. Duexis (para la artritis, úlceras gastrointestinales) Una combinación de ibuprofeno (Advil y genéricos) y famotidina (Pepcid y genéricos) $2,800 dólares*** Walmart.com vende un frasco de 500 unidades de tabletas de ibuprofenopor aproximadamente $7 dólares y un frasco de 200 unidades de píldoras de famotidinapor aproximadamente $10 dólares bajo la marca de su tienda Equate. Treximet (para migrañas) Una combinación de sumatriptán y naproxeno $875 dólares por nueve píldoras*** 300 tabletas de naproxeno cuestan aproximadamente $12 dólares en Walmart.com (marca de la tienda, Equate). 9 tabletas de sumatriptáncuestan aproximadamente $16 dólares.** Vytorin (para el colesterol alto) La combinación de ezetimiba (Zetia y genéricos) y simvastatina (Zocor y genéricos) $395 dólares*** Un suministro para 30 días de ezetimiba cuesta aproximadamente $280 dólares y lasimvastatinacuesta aproximadamente $7 dólares.** Nuestros expertos médicos dicen que omitas la ezetimiba; quédate solo con la simvastatina.