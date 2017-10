Cruz Azul pierde y Paco Jémez explota: “parecemos estúpidos”

La Máquina cae en casa frente a Tigres y one en jaque su clasificación a la liguilla

Cruz Azul sufrió una dolorosa derrota frente a Tigres en el estadio Azul y puso en jaque su clasificación a la liguilla, situación hizo estallar de coraje al técnico español Paco Jémez.

“No estábamos sufriendo, Tigres no nos llegaba casi nada. Parece que tenemos que generar las ocasiones favorables para el contrario nosotros cuando él no es capaz de generarlas, eso sí me molesta y lo tenemos que evitar porque parecemos estúpidos”, declaró el estratega celeste, en rueda de prensa al finalizar al partido.

Un sector de la afición desahogó con gritos su frustración, tras la derrota de la Máquina, que compromete su pase a la liguilla.

“Creo que hoy el equipo ha hecho un trocito de la primera parte muy bueno y sobre todo en la segunda parte; no tuvimos nuestro justo premio, que creo que era más que justo por el esfuerzo del equipo”, argumentó Jémez.

Cruz Azul se encuentra en la octava posición de la tabla general, con 21 puntos, producto de cinco triunfos, seis empates y cuatro derrotas.