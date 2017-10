Los Dreamers: una fuerza laboral valiosa

Asambleísta Mike A. Gipson pide el apoyo de líderes de negocios de L.A. para lograr la aprobación justa de un Dream Act

Para Diana Medel, el trabajar como representante de campo del asambleísta Mike A. Gipson (D-64), le fue posible luego de recibir un permiso de trabajo bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Hoy, la joven de 22 años de edad, se encarga de informar a la comunidad inmigrante de Carson, Watts y Compton acerca de las opciones para los beneficiarios de este alivio migratorio.

“El día que anunciaron lo de fin de DACA, el asambleísta Gipson me llamó y me dijo: ‘Tenemos que trabajar para luchar por los Dreamers’”, recordó Medel.

Por ello ayer, el asambleísta Gipson se unió a la Coalición pro Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) y líderes de negocios, que representan a la Cámara de Comercio de Los Ángeles, en la Universidad Estatal de California, Domínguez Hills (CSUDH) para abogar por un Dream Act limpio y sin trabas.

El asambleísta dijo anular DACA es un problema de derechos civiles y los soñadores deben ser protegidos.

“Este [EEUU] es el único hogar que conocen. Algunos de ellos no recuerdan su país de origen”, dijo Gipson, quien añadió orgullosamente que él empleó a dos Dreamers, uno en Sacramento y Medel en el sur de California.

Gipson, quien funge como presidente del caucus demócrata en la asamblea, dijo que los líderes de negocios son una pieza clave en este movimiento ya que si los beneficiarios de DACA se quedan sin trabajo, los negocios se verían afectados.

EEUU podría perder alrededor de $433,000 millones en los próximos 10 años en producto ingreso bruto si los beneficiarios de DACA pierden sus empleos, reportó el Centro para el Progreso Americano.

Y California como la sexta economía mundial se vería afectada significativamente.

El estudio revela que el Estado Dorado tiene alrededor de 188,000 trabajadores con permisos de DACA; lo que implica . Al perder sus permisos de trabajo se perderían alrededor de $11,300 millones al año de ingreso bruto.

No le quitan empleos a nadie

Activistas dijeron que las acusaciones de ciudadanos estadounidenses de que los indocumentados les quitan el trabajo no son validas.

“Por primera vez en 10 años el desempleo esta a su nivel más bajo. ”, dijo Jorge Mario Cabrera, portavoz con CHIRLA. “El argumento de que les están quitando los empleos ya no existe”.

Cabrera dijo que alrededor de 40.000 jóvenes beneficiarios de DACA han comenzado sus propios negocios y les dan empleo a otras personas. Otros trabajan y pagan sus impuestos como cualquier estadounidense.

Alejandro Campos, de 33 años, se siente confidente de tener un permiso de trabajo actualmente. Sin embargo, espera que pronto se llegue a una solución para que no pierda sus empleo una vez que su permiso por medio de DACA expire en el 2019.

“Si me quitaran DACA afectaría mis estudios y mi trabajo”, dijo Campos quien esta estudiando en CSUDH para ser maestro. “Vinimos aquí para ver como nos pueden ayudar”, aseveró.

Qué se debe hacer

Al terminar una mesa redonda a puertas cerradas el asambleísta Gipson dijo que los negocios se deben unir para abogar a favor de los dreamers que contribuyen al país e instó a que todos se unan.

“Al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, pero [recordaremos] el silencio de nuestros amigos”, dijo Gipson al leer la famosa frase de Martin Luther King Jr. activista pro derechos humanos.

Se recomienda que los partidarios de los soñadores hagan lo siguiente:

Contacten a sus miembros del congreso puesto que se necesitan 218 votos para poner en la mesa la propuesta de un Dream Act.

Escriban cartas al congreso contando la historia de los soñadores

Unase a la lucha contactando a la organización CHIRLA o llamando al asambleísta Gipson al (310) 324-6408.

Joseph Villela, representante de CHIRLA, dijo que urge una solución permanente. “Los beneficiarios de DACA contribuyen a nuestro país de gran manera. El 70% de ellos esta trabajando u obteniendo una educación superior”, aseveró.

Por su parte Medel dijo que la información y el empoderamiento son clave.

“Debemos seguir luchando por un Dream Act y no tener miedo porque nosotros siempre encontramos maneras de seguir trabajando. DACA no me define”, aseveró.

Activistas esperan que se pueda aprobar un Dream Act limpio antes del 8 de diciembre.