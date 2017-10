Antonio Villaraigosa arranca campaña para gobernador en la frontera de California con México

En un video en español cuenta su historia; ‘su experiencia de vida no es única, es universal’, dice

A diferencia de Donald Trump que arrancó su campaña para la presidencia de Estados Unidos con ataques contra los mexicanos, el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa inició su contienda para gobernador de California, en la frontera con México a donde fue a dejar galones de agua para los inmigrantes que arriesgan su vida al cruzar por el desierto en busca del sueño americano.

“Quería hacer un contraste. Al llevar agua con ‘Los Ángeles de la Frontera’, yo quise decir que en California vamos a marcar un camino muy diferente al de Trump, que tratamos a los inmigrantes con dignidad y respeto como los seres humanos que son”, dice en entrevista con La Opinión.

“Entregamos agua porque más de 10,000 personas han perdido sus vidas al cruzar la frontera con la esperanza de reunirse con sus familias”, explica.

En los galones, se podía leer frases tales como: “Dios está contigo” o “Vaya con Dios. ¡Si se puede!” junto a la firma de Antonio Villaraigosa.

“Esto para mi no es nuevo. Mi padre era de México. Nos abandonó cuando yo tenía cinco años. Yo ya nací aquí. Mi experiencia es más americana y no puedo hablar bien español pero desde joven he defendido a los inmigrantes. Lo hice cuando apoyé el boicot de los campesinos en contra de las uvas”, recuerda.

La política antiinmigrante no comenzó con los republicanos ni con Trump, remarca. “Empezó desde el fin de la guerra México-americana. Hemos visto muchas etapas de la historia de este país en la que los inmigrantes han sido el chivo expiatorio”.

Enfatiza que en California extienden la mano de solidaridad y amistad a los inmigrantes que cruzan la frontera para un mejor destino, trabajar en este país y reunirse con su familia.

“ Aquí cada persona cuenta sin importar su raza, género, y estatus migratorio y socioeconómico”, dice.

Villaraigosa lanzó un video biográfico en español de 12 minutos que destaca las experiencias y la gente que han moldeado su vida pública como el presidente de la Asamblea, Fabián Núñez, la activista comunitaria “Sweet” Alice Harris y el ex presidente de la Liga Urbana de Los Ángeles y la Comisión de la Policía, John Mack

“’¡Ay Villaraigosa! -me dijeron- ¿por qué hiciste tu primer video de campaña en español?’ Les dije, porque en California hablamos inglés, español, mandarín y cualquier idioma para comunicarnos con la gente”.

Con este video pretende dejar muy claro la postura que tomará como gobernador de California. “Un camino de humanidad hacia el inmigrante y hacía todos”, recalca.

“Como gobernador voy a apoyar al inmigrante, al olvidado, al joven y al desamparado que no tienen esperanza. Yo platiqué con ellos y les dije, voy a luchar por ti”.

Cuenta que mostró su propia experiencia en el video porque como él muchos han sufrido y vencido.

“Mi propia experiencia de una familia donde hubo violencia doméstica y alcoholismo no es única, es universal”, resalta.

En el video participan sus hijas Marisela, de 41 años, y Prisila, de 38 años.

“Las niñas se mudaron a vivir conmigo cuando tenían 15 años. Lo bonito fue que hablaron cuando yo no estaba presente y sin un guión a seguir”, comenta.

Villaraigosa quedó muy complacido con su primer vídeo porque es la primera vez, dice, que habla de su historia personal y en español.

En su portal “Historias de Vida” pide a los californianos de cada esquina del estado, compartir sus voces como parte de su campaña para gobernador.

Cuestionado sobre el apoyo reciente que le dio el secretario de estado Alex Padilla a su contrincante, el vicegobernador Gavin Newsom, dice tranquilamente que entiende que no todos los van a apoyar. “Lo que cuenta es que nuestro esfuerzo está ganando y avanzando por todo el estado especialmente en la comunidad latina, con los afroamericanos, con los nacidos en el extranjero, y comunidades como los armenios e israelistas”, destaca.

Observa que su campaña no habla de él sino de las aspiraciones de un pueblo que quiere ser incluido y ser parte del sueño americano y del tejido social.

“A California, le llamamos el estado de oro pero es un estado de ricos y pobres, y tenemos que trabajar para que sea un lugar donde crezcamos juntos y no haya mucha gente atrás, rezagada”.

Además de sus hijas Marisela y Prisila. Villaraigosa es padre de Natalia de 24 años y Antonio de 28. Ha hecho suyos a Javier de 26 años y Sebastián de 16 años, hijos de su esposa Patricia Govea.

Para ver el video en español

‘Life Stories’, que el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa realizó para su campaña puedes visitar: bit.ly/2zMKEFy