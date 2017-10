Los problemas gastrointestinales más comunes

Cambios en nuestros hábitos alimentarios y en nuestro diario vivir pueden causarlos

Existen varios problemas gastrointestinales que pueden exacerbarse como resultado de los cambios que hemos tenido en nuestros hábitos alimentarios y en nuestro diario vivir. El reflujo gastroesofágico, el dolor abdominal o dispepsia, la diverticulosis y la colitis (gastroenteritis) son algunas de las enfermedades que pueden empeorar durante esta época de tanto estrés y de ajustes en nuestro estilo de vida.

El reflujo gastroesofágico, o lo que comúnmente llamamos acidez, puede empeorar si consumimos comidas con mucha grasa o irritantes (pique, pimienta, especies). Además de evitar este tipo de alimento, se debe también moderar la ingesta de cafeína, jugos cítricos y alcohol.

Es importante tratar de ingerir la última comida del día al menos dos horas antes de acostarse a dormir. Si la acidez no mejora con modificación de dieta entonces se pueden utilizar antiácidos en forma de tableta o líquido. La mayoría de estos productos no requieren receta médica. Sin embargo, si los síntomas persisten, debes acudir a tu médico de cabecera o a un gastroenterólogo para ser evaluado.

Muchas personas sufren de episodios frecuentes de dolor abdominal en el epigastrio o “boca del estómago”. La molestia gástrica se debe a exceso de ácido, ya sea por los cambios en la dieta, por exceso de estrés o por una bacteria llamada helicobacter pylori. Las personas pueden contraer la bacteria a través de alimentos que no se lavaron adecuadamente o al beber agua que proviene de un lugar contaminado o sucio. Por lo tanto, es importante hervir el agua que vamos a consumir si no estamos seguros de que la misma haya sido tratada adecuadamente y recordar lavar bien las ensaladas y frutas. Las personas con dolor abdominal que no responden a cambios en dieta o antiácidos orales, deben buscar ayuda médica para una evaluación adecuada.

Los divertículos son cavidades que comúnmente se forman en la pared intestinal, especialmente luego de los 40 años. Estos son más comunes en el área del sigmoide o lado izquierdo inferior del abdomen. Si desarrollas dolor en esa área del abdomen como resultado del cambio en la dieta durante esta época, entonces debe acudir a su médico o gastroenterólogo. Si desarrollas fiebre y el dolor se agudiza es importante acudir a una sala de emergencia pues los divertículos se pueden perforar si esta condición no se trata a tiempo con antibióticos y cambios en la dieta.

Finalmente, si desarrollas diarrea de forma aguda es importante descartar una gastroenteritis infecciosa. Si la diarrea está asociada a fiebre y vómitos es importante acudir a una sala de emergencia para ser hidratado y tratado con antibióticos. Si los síntomas no son severos, puedes ingerir probióticos en tabletas, hidratarse y evitar los productos lácteos. Es de suma importancia evitar comer alimentos que no hayan sido refrigerados o cocidos adecuadamente para prevenir una gastroenteritis.

En caso de que los síntomas no mejoren es importante consultar con tu gastroenterólogo o acudir a una sala de emergencia.