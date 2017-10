Su pasión por el chocolate la lleva a crear una empresa familiar

"Todos en mi familia, pusieron una semilla para abrirla", reconoce Andrea Santillán, una joven emprendedora

A Andrea Santillán nunca se le ocurrió que un antojo por unas fresas con chocolate la llevarían a convertirse en una empresaria en Los Ángeles.

“Hace siete años, me vine de México a buscar el sueño americano. Yo era fotógrafa de maternidad y mi idea era seguir con la fotografía. Un día que se me antojaron unas fresas con chocolate, me fui al Internet, a ver cómo las podía hacer yo misma”, recuerda.

Esta joven de 31 años dice que en los primeros intentos, el chocolate se le quemó.

“Me di cuenta que no era tan sencillo pero no desistí. Seguí viendo más y más videos en YouTube. A veces no entendía porque eran en otros idiomas pero seguía los pasos de grandes chocolateros que tienen tutoriales. Comencé a apasionarme más y más”, dice.

Conforme fue conociendo y aprendiendo a trabajar el chocolate, se le vino la idea de establecer una chocolatería en Los Ángeles tipo europeo pero con sabores mexicanos. Se lo comentó a su novio Óscar Maldonado, ahora esposo, y como él traía la idea de abrir una cafetería, decidieron que era mejor una chocolatería.

“Se lo compartí a mi papá Alfredo Santillán. Le pareció al principio una locura pero me apoyó”.

Empezó por vender sus chocolates en los Farmer Markets o mercados de granjeros al aire libre. “Ofrecía mis fresas con chocolate en el Farmer Market de Sherman Oaks. Y después di otro paso, abrí una tienda en línea para vender mis fresas con chocolate y pastelitos de chocolate para fiestas”.

Al mismo tiempo, dice que siguió trabajando en la idea de tener su propia tienda de chocolates caseros hechos por ella misma.

“No te lo voy a negar. Hubo momentos muy difíciles en los que me sentí deprimida. Mi papá me decía, mejor metete a trabajar a una cafetería. Pero yo no lo hacía porque no quería desviarme de mi objetivo, mi propia tienda de chocolates”.

Una vez cuando manejaba por las calles de North Hollywood, encontró un pequeño local. “Desde que lo vi dije, éste es. En mi mente, yo ya sabía cómo lo quería, que iba a ir en cada lugar, cómo lo iba a decorar. Quería un lugar chiquito y acogedor lleno de chocolates”, comenta.

Uno de los pasos más engorrosos fue cumplir con todos los permisos legales que pide el condado. “A veces con pena, iba y les decía, apúnteme paso por paso, qué tengo que hacer. Hasta que cumplí con todo”.

Hace tres años, el 1 de enero de 2014, Santillán abrió La Chokolatta. “El nombre nos gustó porque automáticamente te dice qué es. Mis hermanos Javier y Alfredo Santillán que son diseñadores me ayudaron con todo lo que tiene que ver con la creación de una marca y el logo”.

Mi esposo que es contador se encarga de la contabilidad, los impuestos. “Pero cada día, le está entrando a la preparación de los chocolates, y es quien reparte los pedidos”, cuenta.

Orgullosa, dice que la Chokolatta es una chocolatería familiar porque todos en su familia colaboraron con una semilla. “El chocolate que empleamos es belga pero estamos en negociaciones para traer chocolate de Tabasco, México”, comenta.

Las vitrinas de La Chokolatta están llenas de trufas, diferentes tipos de pastelillos, figuras de chocolate y una amplia variedad de chocolates, todos hechos a mano.

“Me enfoco principalmente en resaltar nuestros sabores tradicionales prehispánicos para incorporarlos en los chocolates. Por ejemplo, tenemos chocolates de horchata, mole, cajeta, tequila, jamaica, mango chamoy, piña tamarindo etc. y próximamente sabor churro. Soy una enamorada de nuestra cultura y me interesa resaltar nuestros sabores”, dice.

Uno de sus productos consentidos es el amaranto con chocolate. “ Las propiedades del amaranto son súper nutritivas. En la época prehispánica, le llamaban la semilla sagrada”, confía.

Y reconoce que su chocolateria no solo es hacer y vender dulces sino mostrar toda la historia que hay detrás del cacao y los productos que utilizan como el amaranto.

Santillán reconoce que aunque no fue nada fácil abrir su Chokolatta, es una tienda “fruto de mucho sacrificio, perseverancia, pasión, paciencia y mucha fe”.

Y dice que su papá quien no creía mucho en el proyecto, ahora cuando entra a la tienda, se siente muy orgulloso.

“Mi sueño es abrir otra Chokolatta en Los Ángeles. La verdad estoy llena de planes, me faltan horas en el día para poder lograr todo lo que quiero”, dice entusiasta y sonriente.

Para los inmigrantes que quieran emprender un negocio, recomienda hacer las cosas poco a poco, y no esperar a tener todo para comenzar.

“Yo comencé de cero. Mi universidad fue YouTube. Muchas veces se me acabó el dinero pero la paciencia fue lo más difícil de vencer porque es todo un proceso. Yo recomiendo que no pierdan el enfoque”.

Y plena de satisfacción, mirando sus chocolates, dice que lo ve y no lo cree.

“Para mi es muy grande decir, llegue a Los Ángeles sin saber bien el idioma, empecé sola en un país que no es el mio, sin saber las reglas y ahora tengo un negocio en los Estados Unidos, resultado de años tan duros. No me queda más que literalmente dar gracias a Dios”, comenta fascinada por ver su sueño hecho realidad.

Si quieres saber más, visita La Chokolatta.Biz. La tienda se encuentra en: 5264 Tujunga Ave. North Hollywood. CA 91606. Andrea Santillán también ofrece cursos para aprender a hacer chocolates.