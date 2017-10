BuenosDíasLA: No se pierde la fe

Piden cargos criminales para hombre que casi arrolla a manifestantes pro TPS No le importó meter su vehículo por entre los marchistas; fue arrestado pero hoy está libre “Si no brinco, me aplasta”, exclama todavía enojada e indignada Delmi Rivas, quien escapó de ser arrollada por un conductor que metió su auto entre una multitud de manifestantes que pedían la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) fuera de las oficinas del congresista republicano Ed Royce. “Yo vi venir un vehículo azul. Conducía a dos o tres millas por hora. Ese hombre se nos va a lanzar, nos va a aplastar, pensé. Y no me equivoqué, se nos dejó venir. Tenía una expresión de odio en la cara. Estaba muy enojado”, narra Rivas Ella había ido a dar su apoyo a los amparados con el TPS. El objetivo era poner presión al congresista Royce en Brea, California durante laa demostración, organizada por el Sindicato Internacional de Trabajadores de los Servicios (SEIU USWW), UNITE Here y Carecen. “Todavía siento coraje, impotencia… Entre los manifestantes había personas mayores, bebés, niños. Pudo haber provocado una tragedia”, considera Rivas. El incidente dejó varios lesionados que terminaron en el hospital. Uno de ellos fue Tomás Mexía, un inmigrante de El Salvador —beneficiario del TPS— quien pasó la noche en un hospital y salió con un collarín. “No me dejaron salir hasta que me hicieron todos los estudios”, comenta. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

