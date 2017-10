Consejos de seguridad para el Día de las Brujas: disfraces, dulces, lentes de colores

Revisa esto antes de ponerte ese disfraz y salir a buscar dulces

Ya sea que sus hijos se disfracen de fantasma o zombie, vampiro o bruja, las malas elecciones de disfraces, incluyendo los lentes de contacto decorativos (de colores) y disfraces inflamables, y las alergias causadas por pinturas faciales, pueden causar daños que los mantendrá asustados por mucho tiempo después del Día de las Brujas (Halloween).

Para disfrutar de un Día de las Brujas seguro y feliz he aquí algunos consejos de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:

Los disfraces

Escoge disfraces que digan “resistente al fuego” en la etiqueta. Si fabricas el disfraz, usa telas resistentes al fuego como el poliéster o el nylon.

Usa disfraces de colores brillantes y reflectores o añade tiras de cinta adhesiva reflectora para que sean más visibles; asegúrate que los disfraces no sean muy largos como para que no se tropiecen los niños.

Usa maquillaje y sombreros en lugar de máscaras que puedan bloquear la vista.

Prueba el maquillaje que piensas usar. Pon una pequeña cantidad en el brazo de la persona que lo va a usar. Si ocasiona una erupción, se enrojece o se hincha la piel o notas otras señales de irritación en el área donde lo aplicaste, eso es señal de una posible alergia al maquillaje.

El maquillaje de colores vivos es popular en Halloween. Vea la lista de aditivos de colorantes (en inglés) para ver si los aditivos del maquillaje están aprobados por la FDA (Administración de Alimentos y Drogas), especialmente si se usan cerca de los ojos. Si no están aprobados para usarse de esa manera, no los uses.

No uses lentes de contacto decorativos a menos que haysa consultado con un profesional de la vista y te haya dado la medida apropiada de los lentes e instrucciones sobre cómo usarlos.

Golosinas seguras

Comer golosinas también es una parte muy importante del Día de las Brujas. Antes que tu niño vaya a pedir dulces, recuerda estos consejos:

No coman ningún dulce hasta que los inspeccionen en casa.

Coman un bocadillo antes de salir a buscar dulces para evitar la tentación de comer dulces que no hayan inspeccionado.

Si tu hijo tiene alergia a los alimentos, revisa la etiqueta para asegurarte de que el alergeno no esté presente. Díles a los niños que no acepten o coman nada que no esté envuelto comercialmente.

Los padres de los niños pequeñitos deben remover todos los dulces con los que se puedan ahogar, tales como chicles, maní (cacahuate), bombones y juguetes pequeños de las bolsas de Halloween.

Inspecciona los dulces envueltos comercialmente en busca de señales de alteración, como por ejemplo, si lucen raros o descoloridos, tienen hoyos diminutos o las envolturas rotas. Desecha cualquiera que se vea sospechoso.

Las fiestas

Para los que van a fiestas o hacen fiestas, la FDA recomienda los siguientes consejos:

Los jugos y cidras no pasteurizadas que no han sido procesados posteriormente tienen un mayor riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos.

Lee la etiqueta de advertencia para identificar r jugos que no hayan sido pasteurizados o procesados, especialmente los productos de jugos empacados que pudieran haber sido hechos en la misma tienda. ¡Cuando tenga dudas, pregunta! Siempre pregunta si no está seguro si un producto de jugo está pasteurizado o no. Normalmente, los jugos que venden en los mercados en el área de congelados o en los estantes en cajas, botellas y latas están pasteurizados.

Antes de jugar a agarrar manzanas con la boca de un balde de agua, que es un juego favorito del Día de las Brujas, reduzca la cantidad de bacterias que pudiera haber en las manzanas al enjuagarlas con agua fresca dejando correr el agua. Como precaución adicional, use un cepillo para limpiar verduras para remover el sucio de la superficie.

Seguridad de los ojos

La FDA se une a los profesionales del cuidado de la vista, incluyendo a la Academia Americana de Oftalmología, la Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, la Asociación de Oftalmólogos de Lentes de Contacto y la Asociación Americana de Optometría, para exhortar a los consumidores a que no usen los lentes de contacto decorativos ilegales. Estos son los lentes de contacto que no han sido aprobados por la FDA en base a su seguridad y eficacia. Los consumidores sólo deben usar lentes de contacto de marca de empresas conocidas.

Si nunca has usado lentes de contacto antes, Halloween no debería ser su primera ocasión para usarlos. Los expertos advierten que comprar cualquier tipo de lentes de contacto – considerados dispositivos médicos y regulados como tales – sin un examen y una receta de un profesional del cuidado de la vista puede causar daños o infecciones graves de la vista, lo cual puede resultar en la pérdida de la visión permanente. A pesar de que la venta de lentes de contacto decorativos sin una receta válida es ilegal, la FDA dice que los lentes se venden por Internet y en tiendas y salones de belleza, particularmente en la época del Día de las Brujas.

Los lentes decorativos hacen que los ojos del que los lleva puestos brillen en la oscuridad, crean la ilusión óptica de tener «ojos de gato» verticales o cambian el color de los ojos del que los lleva puestos.

Aunque el uso no autorizado de los lentes de contacto decorativos nos preocupa todo el año, durante la época del Día de las Brujas la gente tiende a usarlos más, quizá como accesorios para los disfraces. Cuando la gente los compra y usa sin una receta válida, sin la participación de un profesional de la vista calificado, o sin el cuidado de seguimiento apropiado. Esto puede resultar en un riesgo significativo de lesiones de la vista, que pueden incluir la ceguera.