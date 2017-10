La razón científica por la que nunca debes comer solo

Un estudio descubrió que este hábito es muy dañino para la salud

Seguramente el día a día no te permite volver a casa por un par de horas para comer o quizá, salir de la oficina a degustar de los sagrados alimentos, por lo que en un par de minutos y muchas veces sentado frente a la computadora, no te queda de otra que ingerir el lunch que te preparaste en casa.

Un grupo de científicos de Corea del Sur realizó un estudio en el cual se comprobó que comer solo es muy dañino para tu salud, ya que puede contribuir a que haya un excesivo aumento de peso.

Se hizo una encuesta a unas 7,752 personas y se calculó con qué frecuencia suelen comer solos. Según los datos arrojados por las estadísticas, aquellos que comían sin compañía solían padecer síndrome metabólico y por ende, incremento en la masa de grasa abdominal, prediabetes, presión arterial y colesterol alto.

Todo esto se vio mucho más alto en hombres que en mujeres.

Los investigadores concluyeron que el que las personas no coman con otros hace que se sientan menos motivadas a conseguir ciertos objetos, como bajar de peso o llevar una alimentación más saludable. Además, quienes comen solos suelen ingerir platillos fast food o bien, congelados, lo cual no es lo mejor para mantener un buen estado.