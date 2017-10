Los Angeles Dodgers vs Houston Astros, Juego 6 Serie Mundial, horario y canales de TV

Dodgers obligados a ganar para forzar un séptimo juego

La Serie Mundial regresa este martes a Los Angeles para definir el campeón de las Grandes Ligas.

Houston Astros está a un juego de ser el ganador mientras que Los Angeles Dodgers apuesta a llevar la serie al séptimo y último duelo.

¿Están alteradas las pelotas de la Serie Mundial?

Astros irá con Justin Verlander (15-8) como abridor mientras que Dodgers pondrá a Rich Hill (12-8).

Por TV e Internet

Qué: Houston Astros @ Los Angeles Dodgers

Dónde: Dodger Stadium, Los Ángeles

Hora: 8:00 p.m. ET/ 7:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

TV: FOX, FOX Deportes

Internet: FOX Sports GO, FUBO