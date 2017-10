Aprende a hacer disfraces ecológicos para el Día de Brujas y el Día de los Muertos

La Escuela de Belleza Cosmética Latina enseñará a los padres gratuitamente y también los alumnos te pueden maquillar para las celebraciones

El Día de las Brujas y el Día de los Muertos está a la vuelta de la esquina. ¿Ya tienes listo tu disfraz?

Los estudiantes de la Escuela Cosmética Latina en la ciudad de Downey te enseñan a preparar tu disfraz para estas dos celebraciones. Y lo mejor es que te mostrarán cómo hacerlos utilizando materiales que ya tienes en tu casa. Así que no tendrás que gastar y cuidarás la naturaleza.

La Opinión visitó la clase de maquillaje donde los alumnos en un ambiente festivo aprendían a hacer disfraces alusivos a las celebraciones de Halloween y los Muertos.

María Teresa Villarreal, directora de Escuela Cosmética Latina, explica que los estudiantes se estrenan en alrededor de tres horas a hacer “catrinas” y efectos especiales. Una vez entrenados, enseñarán y ayudarán a padres de familia con los disfraces para sus hijos.

“El Día de Halloween, el martes 31 de octubre, vamos a preparar a los niños y enseñar a las mamás. Todo va a ser gratuito. Desde a las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde”, explica.

Y para el Día de Muertos, el jueves 2 de noviembre, va a ser de las 10:00 de la mañana hasta a las 3:00 de la tarde.

“Todo lo que los padres necesitan traer es avena, papel higiénico, maicena y pinturas para hacer comida”, dice.

“Queremos que los padres disfruten en familia estos festejos aprendiendo a elaborar este tipo de maquillaje para Halloween y Día de Muertos”, menciona.

“A los estudiantes también les sirve para descubrir si les gustaría especializarse en maquillaje para las películas, teatro, televisión y efectos especiales, una profesión que les da la oportunidad de ganar muy bien”, comenta la directora.

Villarreal dice que para esta clase especial de maquillaje del Día de Muertos y el Día de Brujas, se les enseña lo que pueden crear con lo que tienen en la cocina. “Al final, los estudiantes mismos y los maestros quedan sorprendidos de todo lo que pueden realizar al usar su creatividad”, dice.

El maestro de barbería Víctor García y la maestra de cosmetología, Laura Rodríguez, son quienes enseñaron a los estudiantes a preparar los disfraces ecológicos.

“Utilizamos productos que no sean tóxicos como papel higiénico, avena, algodón y colorante para comida. Requerimos el maquillaje que ya tienen en casa como delineadores y sombras para que no compren nada”, dice la maestra Rodríguez.

El maestro García complementa que enseñar a los alumnos a hacer los disfraces para el Día de Muertos y Halloween es muy divertido. “Se les dan una demostración y después ellos lo hacen por su cuenta, echando a volar su imaginación. Muchos descubren que tienen talento para los efectos especiales”, observa.

Ese fue el caso de la estudiante Isabel Pastrana que le hizo una catrina a su compañera de clase Araceli Quijano. Ellas coinciden en que les gustaría estudiar maquillaje para efectos especiales. “Es algo muy diferente, muy artístico”, dice Pastrana.

Otra estudiante de cosmetología, Claudia Atilano, dice que los disfraces hechos con productos que se tienen en casa son muy buenos para las familias. “No gastan y hacen algo diferente”.

A Noemi Cordova le tocó hacer una cortada donde se ven los huesos y los vidrios incrustados. “Es una técnica diferente. Lo veía en las películas y no creí que lo pudiera hacer. El maquillaje para efectos especiales es muy divertido y creativo. Me está llamando la atención”, confiesa.

Iliana Barco, también estudiante, dijo que la clase de efectos especiales que le permitió aprender a hacer heridas fue una experiencia muy bonita que la inspiró a indagar más sobre el tema.

Luz Hernández, maestra de cosmetología, dice que al principio había cierta reticencia por parte de los alumnos pero a la mera hora, todos participaron.

No te olvides que si quieres aprender a maquillar a tus hijos para el Día de Brujas y el Día de Muertos, la Escuela Cosmética Latina, te enseñará gratis el martes 31 de octubre de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y el Día de Muertos jueves 2 de noviembre en la Plaza México de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Se localiza en el 9050 Telegraph Road, suite 201. Downey, California. Teléfono: 562-862-1090.