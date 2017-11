Famosos y sus experiencias con fantasmas

Varias celebridades aseguran haber visto y sentido presencias del más allá

Cuando escuchamos hablar de las experiencias relacionadas a ese tipo de cuestiones “sobrenaturales”, las cuales no tienen una respuesta clara, sobre todo aquello que relacionamos al sentimiento del miedo y a lo desconocido, inmediatamente pensamos en fantasmas… Algunos famosos han vivido experiencias que de solo recordarlas, les sigue causando escalofríos.

Anette Michele

“Me pasó que un día estaba viendo la tele en mi casa y de repente vi a un hombre con un overol frente a mi cuarto, cerré los ojos y me puse a rezar, cuando menos me di cuenta, el hombre estaba al lado de mi cama, pero me di cuenta que no era un hombre normal, era un ser espiritual… Me armé de valor y fui corriendo por una veladora, se la puse y le dije que se fuera al camino de la luz… Lo que no sabía es que parte del terreno de mi casa había sido un cementerio”.

Brandon Peniche

“En la casa de mis papás solía aparecerse un hombre, yo jamás lo vi, pero si lo han visto muchas personas ajenas a mi familia, todas dicen que es un persona vestida de negro con algo colgado en el pecho, es un muerto”.

Alonso de CD9

“A veces nos pasa que de repente, en hoteles donde te quedas a dormir cuando andas de gira, pasan cosas raras… A mí me pasó en Chiapas, en nuestra recámara se sentía una vibra fría y vimos la silueta de una mujer moverse en una de las ventana y cuando quisimos ir a ver, no había nadie… Nos dio tanto miedo que nos fuimos a dormir a otro lugar”.

Juan Diego Covarrubias

“Estando en ‘El Fantasma en el Espejo’, en el teatro Ignacio López Tarso nos movían las cosas en el camerino. Luego supimos que ahí se aparecía una niña y producción le llevaba cosas como juguetes y dulces, solo para que no hiciera de las suyas”.

Norma Lazareno

“No sé si mi experiencia tenga que ver con algo relacionado al terror, más bien yo lo veo como un acto de amor, porque siempre siento a mi hija, falleció hace muchos años en mi casa, siento su aroma , escucho su voz, pero insisto para mí eso es algo bonito, sé que está presente”.

Irina Baeva

“Un día unas compañeras del CEA y yo nos tomamos una foto y cuando la vimos, aparecía una mujer que nadie conocía”… Coincidencias o no, cada vez que ella quería mostrar la foto las personas, se les apagaba la computadora aún teniendo pila.

POR: Gabriel Cuevas