Hace un año yacía inconsciente tras una sobredosis; hoy celebra su nueva vida junto a su hijo

Erika Hurt parece haberle ganado la lucha a la heroína un año después de la imagen que se hizo viral

Erika Hurt, inconsciente en su coche, con la jeringa todavía en la mano y su hijo de 10 meses dormido en el asiento de atrás se convirtió sin quererlo, exactamente hace un año, en el símbolo de la crisis de adicción a los opioides que todavía hoy castiga fuertemente a los EEUU, siendo declarada como una emergencia de salud pública por el presidente Donald Trump el pasado 26 de octubre.

La imagen fue captada por un policía de Indiana y rápidamente se viralizó en la red, apareciendo también en numerosos noticieros a lo largo del globo. “Me molesté y quise culpar al oficial por mostrar mi vida privada”, recordó Hurt en una entrevista con la NBC, si bien hoy se muestra agradecida de que su imagen se hiciera pública porque demuestra que la rehabilitación es posible.

Por ello, exactamente un año después, Hurt ha subido a su cuenta de Facebook la misma foto en la que aparece desmayada a causa de una sobredosis, junto a otra en la que se muestra sonriente, con su bebé en brazos y completamente rehabilitada tras un año sin consumir drogas.

“Decidí compartir la imagen simplemente porque muestra exactamente qué es la adicción a la heroína. También porque no quiero olvidar a lo que me llevó ese camino“, explicó en esta red social.

“No me imaginaba que ese día mi vida iba a cambiar drásticamente. Hoy puedo enfocarme en lo bueno que dejó esa foto. Hoy soy una madre para mi hijo. ¡Hoy estoy sobria desde hace un año!“, celebró Hurt.

De acuero con el Washington Post, además de la repercusión de la foto, gran parte de su motivación para cambiar su vida la obtuvo cuando, en prisión, se dio cuenta de que no iba a poder celebrar con su hijo ni Acción de Gracias ni Navidad ni su primer cumpleaños. “Eso fue muy doloroso, y me dije que no quería volver a perderme nada de su vida“, le dijo a este periódico.

AÑOS DE LUCHA

Hurt llevaba varios años intentando dejar de consumir heroína, hábito que tenía desde los 15 años. Según Infobae, apenas dos semanas antes de la trágica imagen había pasado por un centro de rehabilitación sin éxito.