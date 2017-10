Morgana de ‘La Doble Vida de Estela Carrillo’ se atrevió con un ‘topless’ que sorprendió a sus fans

Deseo que no tengas miedo a la vida , ten miedo a no vivirla. No hay cielo sin tempestades , tampoco camino sin accidentes. Solo es digno del podio quien usa las derrotas para alcanzarlo , solo es digno de sabiduría quien usa las lágrimas para regarla. Los débiles usan la fuerza , los fuertes la inteligencia. Se un soñador , pero une tus sueños con disciplina , pues sueños sin disciplina producen personas frustradas. Se un debatiente de ideas. Lucha por lo que amas ! #noches 🌚

A post shared by afri_zavala (@afri_zavala) on Oct 30, 2017 at 7:05pm PDT