Piden que Raúl Bocanegra renuncie a su escaño en la Asamblea

“No es posible que sigamos con un asambleísta que no respeta a las mujeres”, dicen residentes del Distrito 39

Irritados y molestos, un grupo de vecinos del distrito 39 que comprende el noreste del Valle de San Fernando, pidió la renuncia del asambleísta Raúl Bocanegra, con base en las acusaciones de acoso y asalto sexual contra una trabajadora del Capitolio Estatal en Sacramento.

“Estamos enfrente de la oficina de distrito de Raúl Bocanegra para dar su apoyo a las mujeres que han sido abusadas, y en particular a la que él hostigo”, dijo Ricardo Benítez, vecino de Pacoima.

Añadió que se sintió bastante avergonzado y molesto cuando se enteró del incidente.

“No es aceptable que siga en el cargo. No es suficiente una disculpa. Se disculpó el viernes pasado, y el acoso sexual que ejerció contra una empleada del Capitolio fue en 2009. ¿Cómo es posible que hasta ahora venga a disculparse?… nomás lo hizo porque fue descubierto, señaló.

“El hecho no se dio a conocer antes porque sus compadres en la política y en el Capitolio lo protegieron”, enfatizó.

A finales de la semana pasada, animada por la campaña #Metoo (Yo también) que surgió a raíz de las acusaciones de acoso y asalto sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, Elise Flynn Gyore, empleada en el Capitolio de California en Sacramento, hizo público que el asambleísta de Pacoima, Bocanegra la tocó inapropiadamente en 2009. En ese momento, él era jefe de la oficina del asambleísta Felipe Fuentes.

“Cuando yo iba o salía del baño – en un evento social en Sacramento -, se me acercó, me tocó los senos y me metió mano. Lo detuve y le dije ‘qué te pasa’, yo estoy casada. ‘Yo también estoy casado, no pasa nada’, me respondió. ‘A mi sí me interesa mi matrimonio’, le dije, y me aparté rápido, atemorizada”, contó a La Opinión, Flynn Gyore.

Aunque hizo la denuncia ante el comité de Reglas de la Asamblea y se llevó a cabo una investigación independiente, aparentemente no pasó nada con Bocanegra. Y no solo no pasó nada sino que en 2012 fue electo asambleísta con el apoyo del partido demócrata. Perdió la reelección en 2014 pero de nuevo con el fuerte respaldo de los líderes demócratas, desbancó a la asambleísta Patty López, y volvió a la Asamblea en 2016.

Bocanegra respondió a la acusación, diciendo que se trataba de una experiencia desafortunada de la que se arrepiente.

Sin embargo, para sus representados, su arrepentimiento y disculpas no son suficientes.

“Quiero decirle al asambleísta Bocanegra que entregue su puesto. No queremos que nos represente en el distrito 39 una persona que abusa de las mujeres. Él debe recibir un castigo”, demandó Margarita Cervacio, residente de la ciudad de San Fernando.

“No me sorprendí tanto al saber lo que había hecho porque en la campaña, él y su gente fueron muy groseros con nosotros. La comunidad nos sentimos mal y espero que las personas que lo apoyaron estén decepcionados y se sientan avergonzados”, expresó.

Otra vecina del distrito 39, Rubia Carrizosa lamentó que las demandas por acoso sexual contra los legisladores, se resuelvan con dinero pagado por los contribuyentes. “Qué preparen una propuesta de ley para que cuando los funcionarios públicos cometan abuso sexual, ellos paguen de su bolsa porque su trabajo es representar los intereses de la comunidad no hacer cosas injustas en contra de otros seres humanos”, criticó Carizosa.

Han sido pocos los legisladores que han deplorado la conducta de Bocanegra. En un tuit, la asambleísta demócrata de Bell Gardens Christina García dijo que rechazaba trabajar con #AsmBocanegra y cualquiera que tome parte del acoso o asalto. #IStandWithElise.

La asambleísta demócrata de San Diego, Lorena González dijo en otro tuit: que “no conozco a Elise Gyore. Pero le creo y estoy agradecida por su valentía. Esto es inaceptable”.

En un editorial, el periódico Daily News de Los Ángeles pidió la renuncia de Bocanegra.

“La carrera política de Bocanegra, y los intereses del sistema político se han beneficiado significativamente al sostener su seria y perturbadora mala conducta. Esto no puede continuar. Si bien Bocanegra se disculpó por su conducta, creemos que la mejor manera de servir al público hasta este momento es renunciar a su oficina”, dijeron.

La Opinión está a la espera de un comentario de la oficina del asambleísta Bocanegra sobre la petición para que renuncie al cargo.

Bocanegra representa a ciudades como Pacoima, Sylmar, Sunland-Tujunga, North Hollywood, Arleta, San Fernando, Sun Valley, Mission Hills y Lake View Terrace.

Las mujeres reunidas en la protesta contra Bocanegra pidieron un basta a la falta de acción contra los hombres de poder que acosan y asaltan sexualmente a mujeres y hombres.

Pidieron llamar al 916-319-2039 en Sacramento y pedir la renuncia de Bocanegra.

Otra denuncia

Gwendolyn Posey de la organización Northeast Valley Best Start acusó de mala conducta a Rafael González, director de relaciones comunitarias de First 5 Los Ángeles.

“Se me acercó y me apretó muy muy fuerte mientras que al oído me decía, tenemos que arreglar estos asuntos. Fue una táctica para intimidarme porque nosotros estábamos exigiendo una aclaración sobre el manejo de los fondos. No puedo considerar que fue un abuso sexual pero si una mala conducta”, dijo.

Señaló que González se disculpó en una junta en la que estaba presente Sheila Kuelh y el entonces supervisor Michael Antonovich. “Los supervisores no hicieron nada y Kim Belshé, la directora ejecutiva de First 5 L.A. dijo que iba a investigar”, expuso Posey.

Por lo pronto, fue promovido de cargo, lamentó.

En espera de una respuesta de Rafael González.