¿Se usó bien el VAR en el Lanús-River Plate por Copa Libertadores?

Revisa las jugadas con nosotros y deja tu opinión sobre la polémica que terminó con Lanús finalista por primera vez

Será una polémica de meses. El debut del VAR (Sistema de Asistencia Arbitral por Video) en la Copa Libertadores dejó muchas después que Lanús venciera 4-2 y eliminara a River Plate en semifinales.

“Una de las cosas más difíciles era lograr el gol de visitante y pudimos marcar dos. Después claramente contamos con situaciones que van a ser polémicas. Decididamente creo que fallamos en el uso de la tecnología”, dijo el técnico de River Plate Marcelo Gallardo.

Los jugadores del ‘Millonario’ sostienen que hubo un claro penalti a su favor no sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán, una mano de Iván Marcone, y que Román Martínez debió haber sido expulsado por un golpe a Ariel Rojas.

El juez uruguayo Andrés Cunha era el responsable principal de la utilización del VAR.

“No pudimos sostener la ventaja y cometimos errores, pero fueron más groseros los errores del VAR porque no se terminan de poner de acuerdo. ¿Qué explicación van a dar? Todo lo que estuvieron explicando hasta este momento no sirvió para nada. Eso es desalentador”, dijo Gallardo.

Sin embargo, el brasileño Wilson Seneme, responsable del arbitraje sudamericano, no se preocupó demasiado. “Mi sensación fue que el VAR había sido usado de manera correcta”.

Seneme se refirió a la primera polémica: la mano de Marcone cuando el partido estaba 2-0 a favor de River Plate.

“Sobre la jugada de la mano, el protocolo prohíbe que ese tipo de incidentes de posible mano deliberada sean definidas en cámara lenta. Me gustaría que pasaran la jugada en vivo. Ahí tendremos en cuenta si la pelota va a la mano o la mano a la pelota”, dijo Seneme a La Nación.

Y agrega: “Es una jugada interpretativa. Él árbitro principal interpretó que no había mano y los asistentes de VAR interpretaron que no había error claro. Por eso no pidieron revisión”.

Aunque para el exárbitro Javier Castrilli el error fue no ir al VAR a confirmar que fue algo involuntario.

Cuál fue el error? No acudir al VAR y confirmar que NO hubo penal. Scocco sorprende a Marcone a menos de 50 cm. NO PUEDE CORTARSE EL BRAZO!! pic.twitter.com/mRWqWr5f4v — Javier Castrilli (@castrillijavier) November 1, 2017

Sobre la segunda polémica de la noche, aquella agresión de Martínez a Rojas que deriva en el tercer gol de Lanús, Seneme se excusó: “No sé qué pasó en esa jugada. No tengo los detalles de esa jugada”. De todas maneras, fuentes cercanas a los árbitros del encuentro de ayer contaron fuera de micrófono que los asistentes de VAR le sugirieron al árbitro Roldán revisar la jugada. El colombiano eligió apoyarse en su juez de línea, que estaba más cerca del incidente. Ese asistente no le marcó ninguna infracción.

Tremenda trompada de Román Díaz a Rojas. Era para roja directa. La jugada siguió y vino el tercer gol de Lanús. pic.twitter.com/5l1MzkxXyj — Millonarios Unidos (@MilloUnidos) November 1, 2017

La tercera jugada, el penalti que llevó al cuarto y decisivo gol de Lanús no tuvo tanta discusión ya que se trata de un claro agarrón de camiseta. El VAR lo confirmó.

Aquí puedes ver todas las jugadas.

¿Qué opinas? ¿Estuvo bien usado?