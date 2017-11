Agenda de LA: Los eventos que no te puedes perder

Jueves 2

Cambio climático

La exhibición de arte “Weather on Steroids: The Art of Climate Change Science”, que actualmente se puede ver en el Pacific Aquarium (100 Aquarium Way, Long Beach) explica el impacto que tiene el cambio climático en el clima extremo, en la comida, en los suministros de agua, en la salud de los seres humanos y en la manera como nos sentimos hoy y nos sentiremos en el futuro. Junto con la exhibición se proyecta el filme “The Time is Now, The Future is Here”. La entrada a la muestra y a la película están incluidas con el boleto de acceso al acuario. Termina el 26 de febrero. Entrada $17.95 a $29.95. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Viernes 3

Reggae chileno

La banda chilena de reggae, Gondwana, está de gira por más de 30 ciudades alrededor de Estados Unidos para promocionar su más reciente álbum, “Carpe Diem”, y llegará a Los Angeles para dar un concierto en The Sol (313 E. Carson St., Carson) a las 7:30 pm. Mayores de 21 años. Boletos $30. Informes (424) 276-9705 y ticketfly.com.

Sábado 4

Música flamenca

Para celebrar que hace 50 años el legendario guitarrista de flamenco Paco de Lucía sacó al mercado su primer disco, Javier Limón –quien produjo los últimos álbumes del artista– reunió a la banda que originalmente salía a dar conciertos con el músico español. El Paco de Lucía Project, que está formado por seis músicos, pasará por Los Angeles para ofrecer un concierto en el Valley Performing Arts Center (18111 Nordhoff St., Northridge). 8 pm. Boletos de $33 a $68. Informes (818) 677-3000 y valleyperformingartscenter.org.

Arte en el centro de LA

Gran parte de los museos, galerías, centros de arte, salas de conciertos y escuelas que están ubicadas a lo largo de la avenida Grand del centro de Los Angeles participarán en el Grand Ave Arts: All Access, un evento anual en el que todos estos recintos abrirán sus puertas para que los visitantes conozcan su trabajo a través de recorridos arquitectónicos, lecturas, ensayos, exhibiciones, presentaciones y talleres. Entre ellos el Broad Center, el Center Theatre Group, la Colburn School, el Grand Park, la Biblioteca Pública y la Chamber Orchestra, entre otros. De 11 am a 5 pm. Entrada gratis. Informes grandavearts.tumblr.com.

Celebración a los muertos

A partir de las 12 pm, en el Calvary Cemetery (4201 Whittier Blvd., Los Angeles) se celebrará El Día de los Muertos, un evento familiar gratuito que incluye una misa, la colocación de altares, danzas folclóricas, concierto de mariachi, actividades para niños y la presentación de la cantante de música ranchera, Helen Ochoa. Los asistentes pueden llevar fotos de sus seres queridos fallecidos para colocarlas en el altar comunitario que estará disponible. Informes archla.org/diadelosmuertos.

Regresa El Velorio

En la Plaza de la Raza (3540 N. Mission Rd., Los Angeles), y debido al éxito que ha tenido en años pasados, se volverá a realizar El Velorio, una celebración del Día de los Muertos en la que habrá venta de arte y actividades alusivas a esta festividad. Con la presentación de Nortec Collective, Palenke Soultribe y otros. Un porcentaje de lo que se recaude de las entradas y del arte que se consuma se donará a la Plaza de la Raza Cultural Center. Mayores de 21 años. Boletos $30 a $60. Informes plazadelaraza.org.

Domingo 5

Camila en concierto

Mario Domm y Pablo Hurtado, los dos integrantes de Camila, presentarán en Los Angeles su Tour Elypse, en el que interpretan los temas de su más reciente disco, titulado también “Elypse”, que vio la luz en 2014. En su primer gira sin Samo, quien fuera su vocalista desde que se formó la banda, el dúo interpretará en el Microsoft Theatre (777 Chick Hearn Court, Los Angeles) los temas que los hicieron famoso internacionalmente, entre ellos “Abrázame”, “Todo cambió” y “Mientes”. 8 pm. Informes (213) 763-6030 y microsofttheater.com.

Festival de otoño

El Griffith Park (4730 Crystal Springs Dr., Los Angeles) tendrá su evento anual Griffith Park Fall Festival, en el que habrá música en vivo, cerveza, comida, juegos para toda la familia, un muro para escalar y más actividades para todos los asistentes. Las calles del parque estarán libres de autos y disponibles para caminar y para los ciclistas. Habrá estacionamiento disponible en el área de los ponys. De 12 a 4 pm. Entrada gratis. Informes laparksfoundation.org.

Miércoles 8

Cine y activismo

“Dolores”, el filme que muestra la vida y obra de la activista y luchadora social Dolores Huerta, se exhibirá en el Institute of Contemporary Art (1717 E. 7th St., Los Angeles) a las 7 pm. Al final de la proyección habrá una sesión de preguntas y respuestas en la que estará presente la misma Dolores Huerta así como la muralista chicana Bárbara Carrasco. Entrada gratis. Informes (310) 284-8100 y theicala.org.

Lunes 6

Cheech Marin habla de arte

The Director’s Series: Michael Govan and Cheech Marin, que realiza el LACMA (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) mensualmente, presenta en esta ocasión una conversación con el actor, activista y escritor Cheech Marin, quien hablará de su pasión por el arte chicano y de cómo ha logrado amasar la colección de este tipo de arte más extensa que nadie posea. 7:30 pm. Entrada gratuita; pero los boletos se tienen que solicitar por anticipado en este enlace lacma.org/event/cheech-marin. Más informes en (323) 857-6010 y lacma.org.