Entrada gratis a museos de L.A. en noviembre

Muchos desconocen que según el día del mes se puede tener acceso a un sinfín de obras de arte en el condado angelino y sin tener que pagar un solo centavo

LOS ÁNGELES (California) – El mundo del arte y la cultura han logrado tener una gran presencia en el sur de California, siendo el área de Los Ángeles la que tiene una mayor concentración de foros al respecto, y lo que muchas personas no saben, es que se pueden disfrutar, según el día del mes, sin tener que pagar una entrada.

En casos específicos, hay museos que cobrarán estacionamiento o entrada a una exhibición temporal, así como otros que solicitan algún tipo de donación. Aun así, el ahorro que se obtiene en ir el día específico de entrada gratis es enorme, por lo que se invita a la comunidad para que aproveche cuando sea oportuno.

A continuación se ofrece una lista de museos en Los Ángeles que tienen un día con entrada libre durante el mes de noviembre:

NOV 2 – Japanese American National Museum (de 5 a 8 p.m.)

NOV 2 – MOCA Grand & MOCA Geffen (de 5 a 8 p.m.)

NOV 2 – Skirball Cultural Center

NOV 2 – Huntington Library (note that you have to reserve passes for the free day in advance, and it books up fast. For this reason we’d suggest you take a look at the free day for December and start planning when you need to be online to grab the tix)

NOV 2 – Long Beach Museum of Art (de 3 a 8 p.m.)

NOV 3 – Norton Simon Museum (de 5 a 8 p.m.)

NOV 3 – Pasadena Museum of California Art (de 12 a 5 pm)

NOV 3 – Long Beach Museum of Art

NOV 5 – Museum of Latin American Art

NOV 5 – Craft and Folk Art Museum (donación)

NOV 7 – Kidspace Children’s Museum (de 4 a 8 p.m.)

NOV 7 – Natural History Museum

NOV 7 – Page Museum at La Brea Tarpits

NOV 9 – Japanese American National Museum (de 5 a 8 p.m.)

NOV 9 – MOCA Grand & MOCA Geffen (de 5 a 8 p.m.)

NOV 9 – Skirball Cultural Center

NOV 9 – Long Beach Museum of Art (de 3 a 8 p.m,)

NOV 10 – Long Beach Museum of Art

NOV 11 – Free Family Day at Japanese American National Museum

NOV12 – Museum of Latin American Art

NOV 12 – Craft and Folk Art Museum (donación)

NOV 12 – MOCA Day Party (de 11 a.m. a 5 p.m.)

NOV 14 – Los Angeles County Museum of Art (además gratis para residentes del condado de Los Ángeles que muestren identificación oficial después de las 3pm los días: lunes, martes, jueves y viernes de cada mes)

NOV 14 – Autry National Center of the American West

NOV 16 – Japanese American National Museum

NOV 16 – MOCA Grand & MOCA Geffen (de 5 a 8 p.m.)

NOV 16 – Skirball Cultural Center

NOV 16 – Long Beach Museum of Art (de 3 a 8 p.m.)

NOV 16 – Pasadena Museum of California Art (de 5 a 8 p.m.)

NOV 17 – Long Beach Museum of Art

NOV 19 – Craft and Folk Art Museum (donación)

NOV 19 – Museum of Latin American Art

NOV 21 – Los Angeles County Arboretum

NOV 21 – South Coast Botanic Garden

NOV 21 – Descanso Gardens

NOV 24 – Long Beach Museum of Art

NOV 24 – Museum of Latin American Art (de 5 a 9 p.m.)

NOV 26 – Craft and Folk Art Museum (donación)

NOV 26 – Museum of Latin American Art

NOV 30 – MOCA Grand & MOCA Geffen (de 5 a 8 p.m.)

NOV 30 – Skirball Cultural Center

NOV 30 – Long Beach Museum of Art (de 3 a 8 p.m,)

NOV 30 – Pasadena Museum of California Art (de 5 a 8 p.m.)

Fuente de información: welikela.com