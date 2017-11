Recuerdan con ofrenda a Hiromi Hayakawa

La hermana de la exacadémica y algunos compañeros, rindieron un homenaje a la fallecida cantante

Con una mega ofrenda, el elenco de las obras ‘Mentiras’, ‘Bajo Terapia’ y ‘La Estética del Crimen’ recordaron a Hiromi Hayakawa, tras haber perdido la vida hace un mes.

Michelle Rodríguez, así como la hermana de la exacadémica, Kaori Hayakawa, presentaron la primera ofrenda, de siete, como parte de la celebración del Día de Muertos, la cual homenajeó no sólo a la persona de la fallecida artista, sino también su carrera.

“Antes no celebraba esto, ahora lo tengo muy presente. Me preguntaron si podían hacerle una ofrenda a mi hermana aquí (en el Centro Cultural Manolo Fábregas), me pareció muy bonito, recordando y compartiendo un poquito más con ellos.

“Se siente muy bonito que la tomen en cuenta, que estén pendientes todavía de mi hermana, que no la olviden, me queda claro ese cariño que la gente le tiene al recordarla“, afirmó Kaori en entrevista.

Fotografías de Hiromi, flores de cempasúchil, veladoras, alimentos picosos, pepitas, pan de muerto, entre otros alimentos fueron los que se colocaron en la ofrenda.

“Es muy raro, se hace increíble que haya pasado un mes ya sin ella, no paso un día sin extrañarla, sin sentir su ausencia.

“Me dejó todo, crecimos juntas, estuvimos juntas, es mi hermana mayor, me dejó todo, yo aprendí de ella. Ella lo era todo para mí, todo lo bueno me lo daba ella“, expresó Hayakawa al recordar a Hiromi.

El equipo del Centro Teatral Manolo Fábregas también homenajeó a otras figuras del espectáculo, como Michael Jackson, María Félix y Manolo Fábrega, así como las víctimas del terremoto del pasado 19 de septiembre.

“Las tradiciones son lo que nos identifican, lo que hace que las generaciones sigan unidas. Creo que debemos de aprender a vivirlas, poner la ofrenda es sin duda un eventazo para cualquier familia”, comentó Michelle Rodríguez, quien actúa en la obra La Estética del Crimen.

A la actividad también se sumó el productor Morris Gilbert, quien pidió a la gente no permitir que se pierdan las tradiciones mexicanas.

“Es una bellísima tradición nuestra que ahora está de moda en todo el mundo. Creo que es una de las cosas más fantásticas que tenemos en México, conmemorar a los que se fueron antes de nosotros y honrarlos.

“La frase de ‘se nos adelantó’ es cierta, porque al final todos nos vamos a reencontrar más adelante y veremos cómo fue el resto del camino, por supuesto con cariño permanentemente”, sostuvo.

POR: Froylan Escobar