Vicky Xipolitakis, la vedette que le rinde tributo a los argentinos fallecidos en Nueva York

El insólito discurso de Vicky ha generado disconformidad

“Me regalaron este saco de corazón y pensé que era el mejor momento para ponérmelo”, dijo la vedette griega Vicky Xipolitakis, quien ha intentado solidarizarse con los familiares de los argentinos fallecidos en el atentado de Nueva York, en el bajo Manhattan.

En el ataque que sufrió la ciudad de Nueva York murieron ocho personas y más de una decena resultaron heridas. Entre las víctimas mortales, cinco eran ciudadanos argentinos que festejaban los 30 años de su graduación en la escuela media y otro de ellos sufrió heridas.

Ante la tragedia la vedette de origen griego brindó un particular tributo a las víctimas. Su mensaje fue claro: “Veo a Nueva York con cuidado y estoy asustada. No estoy acostumbrada a esto. Es mi barrio, vivo a cinco cuadras y me enteré… y justo hoy me regalaron este saco de corazón y dije: ‘es el mejor momento para ponérmelo… Más amor y menos guerra‘”, pidió.

Si es mío…. #Qlo !!! Tk @baronjimena 🌴🌊☀️🍑 A post shared by Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) on Oct 26, 2017 at 9:24am PDT

A post shared by Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) on Oct 13, 2017 at 11:06am PDT

Naturalmente feliz. A post shared by Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) on Aug 15, 2017 at 11:01pm PDT

Las intenciones de la rubia no surgieron el efecto deseado ya que en las redes sociales se desató la furia de los cibernautas quienes la acusaron de aprovecharse de un momento doloroso para generar fama y revuelo, así también lo confirmaron diversos medios del país del Sur. Por su parte en Twitter, @nikitaacosta2 reaccionó en contra de Xipoliotakis, como muchos otros usuarios de la red.