Inquilinos de Boyle Heights reciben información en la puerta de su casa

Campaña busca mostrar a arrendatarios cuáles son sus derechos al alquilar un departamento

El concejal del Distrito 14 José Huizar se dio a la tarea de caminar esta semana junto a dos trabajadoras, quienes se encargaron de ir de casa en casa para informar a los vecinos acerca de sus derechos como inquilinos.

“Por ley las rentas de inquilinos bajo la Ordenanza de Estabilización de Alquileres [RSO] solo pueden aumentar 3% por año”, dijo el concejal poco antes de iniciar la caminata para promover la campaña “Conozca sus derechos de control de renta”.

“Pero me han dicho que aunque los inquilinos están protegidos por la RSO se les ha presionado por sus arrendatarios para que se vayan de sus viviendas”, aseveró.

Boyle Heights, ubicada al este de Los Ángeles, cuenta con cerca de 75% de inquilinos — de ellos, alrededor del 88% están protegidos contra aumentos masivos de alquileres gracias a la Ordenanza de Estabilización de Alquileres.

La RSO establece el control de renta y protege viviendas de alquiler de unidades múltiples en la ciudad de Los Ángeles que fueron construidas en 1978 o antes.

Sin embargo, pocos están enterados de sus derechos.

Por esta razón la campaña, liderada por varias organizaciones comunitarias —con la contratación de cerca de 10 trabajadores— se concentran hoy en tocar puertas y proveer er información de primera mano a los inquilinos.

De acuerdo a la ordenanza, los dueños de propiedades o sus administradores de edificios, no pueden desalojar de manera arbitraria a los residentes sin causa a fin de aumentar los alquileres sin enfrentar multas u otras sanciones.

Si los propietarios invocan la Ley de Ellis, establecida por el estado para convertir las propiedades en viviendas a precio de mercado, deben cumplir una serie de requisitos —incluido un rango específico de compensación por los costos de reubicación para los arrendatarios de RSO elegibles.

Inquilinos afectados

Teresa Alfaro fue una de las primeras inquilinas que abrió su puerta al concejal y a las dos trabajadoras, quienes le dieron un folleto con información.

Alfaro dijo que pese a ser una miembro activa de Inquilinos Unidos —una organización local que lucha por los derechos de los inquilinos— ya está enfrentando un desalojo.

“Acaban de vender el lugar donde vivo y el nuevo dueño nos quiere sacar pero solo nos quiere dar 5,000 dólares”, señaló. Ella y su familia han vivido en el mismo lugar por los últimos 20 años.

“Yo sé que esa cantidad de dinero no es lo que nos merecemos pero de todos modos no me quiero ir. Vamos a luchar por permanecer en nuestro hogar”, aseveró.

Alfaro, quien vive con su esposo y tres hijos, dijo que toda su familia y amigos viven en el área; lo que hace más difícil la decisión de irse.

Para muchos inquilinos como Alfaro el comprar una casa está muy lejos de su alcance económico.

La asociación de vendedores de bienes raíces de California (CAR) reveló hace poco que California está en una crisis de compra de vivienda.

Solo el 28% de compradores de clase media pudieron darse el lujo de adquirir una casa en el tercer trimestre del 2017; comparado con el 31% de la misma época en 2016.

Información que empodera

El concejal Huizar dijo que en el último mes los trabajadores de la campaña “Conozca sus derechos de control de renta” han contactado a residentes de casi 4,800 unidades.

Y con la ayuda de voluntarios anteriormente se lograron contactar a otros 1,600. Se espera que en los próximos dos meses se alcance a unos 16,000 inquilinos de Boyle Heights.

Entre las organizaciones voluntarias se encuentra Inner City Struggle, Casa0101, Self-Help Graphics & Art, Comité de la Esperanza Proyecto Pastoral, el centro de ayuda LA Voice y el concejo vecinal.

El concejal Huizar dijo que eventualmente abrirán una localidad permanente en el ayuntamiento de Boyle Heights para tener una oficina con expertos en vivienda y el Departamento de Inversión en Vivienda y Comunidad para que los residentes locales lleguen a obtener ayuda o hagan sus quejas en referencia a sus viviendas.

Para más información llame a la oficina del concejal en Boyle Heights al (323) 526-9332.