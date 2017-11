Manifestantes se lanzan a las calles de L.A. y piden destituir a Trump

Quienes apoyan al presidente también llegaron al lugar; hubo dos arrestados

A cuatro días de cumplirse el primer aniversario de la elección del presidente Donald Trump, cientos de personas se volcaron hoy a las calles del centro de Los Ángeles para protestar a favor y en contra del líder republicano.

Desde la 1:oo p.m., los manifestantes se reunieron en Pershing Square con pancartas en mano y banderas estadounidenses y de otros países.

“Estamos protestando en contra del régimen de Trump porque no está haciendo bien su trabajo y carece de mucho conocimiento del gobierno y la política”, dijo la manifestante Gilberta González, mientras cargaba su pancarta que pedía la destitución de Trump y el vicepresidente Mike Pence.

“Él [Trump] hace cosas que no son de un presidente como ponerse a responder tuits a cualquier persona”, recalcó.

Otro de los participantes, Marco Antonio dijo estar cansado del liderazgo de Trump. “Este hombre que está como presidente está loco… Espero que él y [Pence] los saquen pronto de la presidencia”, añadió.

El evento titulado “The nightmare must end; The Trump/Pence Regime Must Go!” (La pesadilla debe terminar: ¡El régimen de Trump/Pence se debe ir!) fue organizado por el grupo Refuse Fascism. Este es parte de un esfuerzo organizado en 19 ciudades en todo el país.

Refuse Facism se reconoce como un movimiento de personas, que a pesar de sus diferentes perspectivas se unen para reconocer que Trump/Pence son “un peligro catastrófico para la humanidad” e intentan detenerlos por medio de “protestas no violentas”.

Representantes del grupo dijeron que habían recibido amenazas de violencia de la extrema derecha y grupos de supremacía blanca antes de los mítines. Sin embargo, sin temor se presentaron en Pershing Square para demostrar su repudio.

“Los supremacistas blancos no van a ir a los campos a recoger las frutas y verduras”, dijo Isabel Cárdenas, cofundadora de Refuse Facism y originaria de El Salvador.

“Trump fue elegido por el colegio electoral y no por el voto popular. Y si esto continua la gente debe de votar para abolir el colegio electoral”.

Derecho a la libre expresión

Divididos por una barrera de policías, un grupo más pequeño de partidarios de Trump ondeaban sus banderas estadounidenses y desaprobaban los actos del grupo antiTrump.

Alex Carrillo, originario de México, dijo que él apoya abiertamente a Trump porque él llegó a EEUU cuando era pequeño y lo hizo por la vía legal.

“Lo que los inmigrantes hacen al venir aquí ilegalmente es una bofetada para nosotros que llegamos legales”, dijo Carrillo.

“Yo apoyo a Trump porque mi familia y yo salimos de México para una vida mejor y no queremos recrear de lo que salimos huyendo [en México] aquí”, explicó.

Por su parte, Brian -quien no quiso dar su apellido- dijo que no necesariamente es un partidario de Trump pero más bien un partidario del derecho a la libertad de expresión.

“Mi pregunta para muchos, sobre todo los latinos es: ¿Si quieren derechos en este país porque vienen ondeando la bandera de otro país?” cuestionó.

“No estás pidiendo derechos por México, pides derechos en Estados Unidos entonces actúa como americano. A menos que vienen por una conquista. Si buscan una conquista entonces que lo digan”, añadió, este hombre quien cargaba un letrero abogando por los campesinos blancos.

El movimiento continúa

El grupo Refuse Facism tiene planeada una serie de eventos que se llevaran a cabo durante las próximas semanas.

Perry Hoberman, portavoz del grupo dijo que todos deben unirse para derogar al presidente.

“Trump no es nuestro presidente. A donde vayan junten a gente y tráiganla a las calles de Los Ángeles. Aquí en Pershing Square nos estaremos reuniendo todos los días a las cuatro de la tarde” para dar información, dijo Hoberman.

Otros eventos incluyen el 8 de noviembre—en el aniversario de la elección presidencial—un mitin en Pershing Square y en Grand Park a partir de las 4:00 p.m.

El sábado 11 de noviembre, día de los veteranos, se organizará un evento en la Hollywood y Highland desde la 1:00 p.m. Y el sábado 18 de noviembre a partir de la 1:00 p.m. se llevará a cabo otro mitin.

Aunque hubieron momentos acalorados no llegaron a mayores. Dos manifestantes anti Trump fueron arrestados por la policía de Los Ángeles por intentar causar disturbio con el grupo proTrump.

Para más información visite refusefacism.org