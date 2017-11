Millie Bobby Brown nació con un problema auditivo

La joven actriz está lista para superar a Demi Lovato y Taylor Swift

Una de las estrellas de la popular serie de Netflix, “Stranger Things“, Millie Bobby Brown, reveló que nació con un grave problema de audición en uno de sus oídos. En una entrevista con medios internacionales contó que tras años de tratamiento acabó perdiendo toda la capacidad auditiva. Pero eso nunca le ha impedido luchar por sus sueños.

Ahora que la joven estrella está abriéndose camino en la industria del entretenimiento ella ha decidido aprender de los errores de otras grandes como Demi Lovato quien ha causa de los excesos estuvo a punto de perderlo todo. O por el contrario, de otras que se aferraron hasta tal punto a una imagen de perfección que acabaron alienando a sus fans, como ha acabado por sucederle a la rubia, alta y guapísima Taylor Swift.

…Ready For It? Official Music Video out Thursday night. #ReadyForItMusicVideo A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Oct 23, 2017 at 7:00am PDT

Pese a su corta edad, Millie ha aprendido muy bien la lección y se ha propuesto apostar por un término medio, sin crecer demasiado deprisa en relación con las tentaciones de la vida, pero sin castigarse en exceso tampoco cuando no es capaz de estar a la altura de su carácter disciplinado y responsable.

Thank you for the kind words and support @variety @debrabirnbaum ❤️🙏 A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) on Oct 31, 2017 at 12:00pm PDT

“El consejo que mejor recuerdo es que viva el momento y que cometer errores es una gran parte de ser una persona. Aún soy una niña. Tengo 13 años y no pasa nada por cometer errores…“, explica en conversación con la revista Variety, antes de citar un ejemplo concreto sobre cómo afronta el crecer bajo los focos de la atención mediática.

“No me gusta enseñar demasiada piel. Si en una sesión de fotos me preguntan si puedo ponerme una camiseta corta, respondo que no, que aún no. Cuando llegue ese día, tendré… no sé, 18“.

Kindness is so gangster. 💘 A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) on Oct 20, 2017 at 1:29pm PDT

Esa filosofía es la que le permite arriesgarse a coquetear con la canción, sin miedo a que la encasillen como otra estrella infantil todoterreno y sin permitir que sus problemas de audición -la sordera parcial en un oído con la que nació se ha vuelto completa- acaben con su sueño de triunfar en Broadway.

“Sencillamente empecé a cantar, y si resulta que sueno mal, pues no me importa porque estaré haciendo algo que me encanta. No tienes que ser bueno cantando, o bailando o actuando, pero si te gusta, si disfrutas realmente con ello, entonces hazlo. Nadie debería frenarte“.

A la hora de navegar por la industria interpretativa, también le ha ayudado contar con el apoyo de sus compañeros de reparto en ‘Stranger Things‘, que en menor medida están viviendo una experiencia similar a la suya con la fama.

“Yo conozco de verdad a los chicos, y ellos a mí. Nos gusta ser tan privados como podamos“, apunta.