Familias latinas lloran a sus muertos sepultados en suelo estadounidense

“Mi hija aquí nació y aquí con ella yo me voy a quedar”, asegura la salvadoreña Rivas

El pasado 28 de octubre el cementerio de Hollywood Forever reunió a más de 3,000 personas en una fiesta con música en vivo; un centenar de altares y la exhibición de danzas folclóricas. Por el contrario, este jueves 2 de noviembre, con motivo también de la celebración del Día de los Muertos, este camposanto se transformó en un refugio callado y apacible donde un centenar de familias latinas pudo rendir homenaje a sus seres queridos enterrados en suelo estadounidense.

Cirilo Apolinar Lorenzo, oriundo de Oaxaca, no suelta su ramo de flores ni la vela que porta en su mano izquierda. Acompañado por la música de unos mariachis camina en procesión por el cementerio hasta que el grupo alcanza la tumba donde está enterrada su esposa Esperanza. Una vez allí deposita las flores, y les pide a los mariachis que toquen México lindo; canto que dedica a su mujer.

Lorenzo tiene enterrados a sus padres y a una hermana en México, pero para él, que ya lleva dos décadas en los Estados Unidos, la opción de ser enterrado allí no le parecía la mejor. “Fue una decisión de los dos, yo aquí mismo me voy a quedar también, ya está mi fotografía”, explica Cirilo a La Opinión mientras señala una foto en la cripta de su mujer en la que aparecen juntos, “fuimos felices, la última vez viajamos a México y ya dijimos: ‘vamos a volver y aquí nos quedamos, pero los dos juntos’”.

Todavía son pocos los latinos que descansan en este camposanto, exclusivo para norteamericanos y judíos hasta hace muy pocos años. En 2015 se celebró por primera vez esta íntima celebración en la que las familias acuden a misa en la capilla, encienden una vela con el pensamiento volcado en sus seres queridos y caminan en procesión, tumba por tumba, arropados por la música de los mariachis.

La salvadoreña María Elena Rivas emigró de su país en 1981 con la única promesa de ayudar a su familia y el deseo visceral de ser madre. “Yo deseaba ser madre y lo conseguí a los 42 años, pero mi señor solo me dejó a mi niña durante 20 años, después se la llevó”, explica Rivas, quien ha decidido en este día homenajear a quien tanto quiere yendo a misa a las 7:30 de la mañana; enflorando su tumba y ahora, participando de esta misa y procesión en el Hollywood Forever.

“Mi hija aquí nació y aquí con ella yo me voy a quedar”, asegura Rivas, quien pese a que tiene familiares enterrados en el Salvador sabe que ese ya no es su sitio, “ya me aclimaté aquí, lo único que no pude aprender fue el inglés”, matiza jocosa. Rivas no se fue de El Salvador por la guerra civil, sino persiguiendo el sueño de mejorar la vida de los suyos. “Estoy como cuando me vine: sin nada, pero feliz. Ayudé a mi familia y esa fue mi promesa”, reconoce.

La idea de este pequeño homenaje durante el Día de los Muertos surgió hace 3 años como contraposición a la gran fiesta, “abierta a todo el mundo y en nombre de todas las almas”, que el Hollywood Forever alberga en fin de semana con miles de personas y un centenar de altares. “Mi hermana quería regresar a las raíces, hacer algo más espiritual”, explica a La Opinión Daisy Marquez, organizadora de ambos eventos junto a Tyler Cassity, presidente y dueño del cementerio.

“Hoy estamos aquí para decirles que les queremos mucho y que les echamos de menos”, reconoce el párroco Armando Leyva de la Iglesia de la Santísima Trinidad, oriundo del estado de Chihuahua, México, antes de oficiar la misa en la escueta capilla, “nadie muere hasta que uno lo olvida, y ellos están vivos y están entre nosotros”.