Areola solidaria: una alternativa tras el cáncer de mama en L.A.

Maquillista latina ayuda a sanar el autoestima de sobrevivientes de esta enfermedad a través de la técnica de micropigmentación

Hace cinco años que Mabell Martínez logró sobrevivir al cáncer de mama pero eso le costó perder sus senos y dejar de sentirte mujer.

“Lo único que me importaba era vivir para mi hijo, por mi esposo y por mi misma”, dice.

En el hospital donde le practicaron la mastectomía aquí en Los Ángeles, le pusieron implantes pero que en lugar de areolas y pezones, le quedaron dos grandes cicatrices.

Cuando Martínez de 33 años acudió a ver a Rebeca Sotelo, especialista en maquillaje permanente en la ciudad de Torrance para que le ayudara a reconstruir sus cejas que había perdido a causa de las quimioterapias, le contó que era una sobreviviente de cáncer.

Sotelo quien también es especialista en la técnica de reconstruir mamas a través de la micropigmentación le habló de este proceso que consiste en introducir pigmentos orgánicos debajo de la primera capa de la piel en la epidermis.

“Este sistema de reconstrucción fue creada en España por la enfermera Dolores Peña quien trabaja en el área de oncología. Ella le llamó areola solidaria” cuando se hace manera altruista, explica.

La maquillista permanente dice que muchas mujeres que han pasado por una mastectomía no saben que existe este tipo de reconstrucción de areolas.

“Las compañías aseguradoras de salud solo les cubren el pago de los implantes pero no la reconstrucción de areolas y pezones porque lo consideran una cuestión estética”, comenta.

Cuando ella le compartió a Mabell Martinez que la podía ayudar, se sorprendió porque no sabía que existía esa posibilidad.

“El procedimiento de micropigmentación se toma alrededor de una hora y media. Se lleva dos sesiones hacerlo. Es como si se hicieran un tatuaje. Se aplica anestesia local para evitar el dolor”, explica.

“Se tarda unas dos o tres semanas recuperar. Va a arder, un poco al principio”, explica.

Sin cobro alguno

La especialista en maquillaje permanente detalla que todo se hace de manera simétrica para lo cual se toman medidas y utiliza moldes con los que dibuja con un lápiz el pezón y la areola. Luego procede a poner los colores.

Se dibuja la areola y el pezón con resultados sorprendentes en color y forma.

Las areolas resultan a idénticas a las de cualquier seno, reproducen incluso la apariencia rugosa de esa área.

Mabell aceptó que le reconstruyera sus pezones y areolas mediante la técnica de la micropigmentación.

Cuando la maquillista le llevó un espejo para que viera cómo había quedado, ambas mujeres se echaron a llorar. La emoción fue muy fuerte.

Entre lágrimas, Sotelo dice que este procedimiento ayuda a las mujeres sobrevivientes de cáncer a recuperar la autoestima y mejorar su calidad de vida. “Es un gran cambio a nivel emocional. No tienes ideas de lo incompletas que se sienten muchas mujeres cuando han perdido sus senos. El pecho es un símbolo de su feminidad”, externa.

Sotelo decidió hacer este trabajo de reconstrucción sin cobro alguno y no solo durante octubre que es el mes dedicado al cáncer de mama sino todo el año. Ella aprendió la técnica hace poco más de un año sin imaginar que tiempo después, su propia hermana iba a ser diagnosticada con cáncer de seno.

“Sé lo doloroso qué es. Me puse en sus zapatos y dije voy a ayudarlas con lo que yo sé hacer, sin cobrar ni un dólar. Yo no espero que esa labor se me regrese de algún otro modo. Mi mayor pago es ver la cara de felicidad de las mujeres, y que me digan contentas, no tienes idea lo que esto significa para mi. Es un regalo”.

Algunas otras maquillistas profesionales especializadas en maquillaje permanente hacen este trabajo de manera gratuita solo el mes de octubre, pero debido al impacto emocional que tiene en la mujer, Sotelo no le puso fecha límite a esta labor altruista.

Sentirse mujer

Cuando Mabell Martinez venció el cáncer pero perdió sus senos, se sentía que ya no valía como mujer. Incluso le dijo a su marido que mejor se buscara a otra.

El marido no la dejó sino que contra todo los pronósticos, fueron padres de un segundo hijo.

“Le platiqué de esta opción de la reconstrucción de las areolas y pezones, y me dijo, lo que tú quieras, yo quiero”, indica.

Martínez se puso en manos de la maquillista Sotelo. Y cuando vio el trabajo terminado y que las cicatrices habían desaparecido para dar paso a sus areolas y pezones, se soltó llorando. No lo podía creer.

Los recuerdos de cuando fue diagnosticada con cáncer en su etapa dos, se le agolparon. Lo venció y le pusieron implantes. “Me querían ponerme unos pezones sin las areolas pero yo ya no quería sufrir más. Las quimioterapias habían sido devastadoras”, platica.

Así que cuando se vio en el espejo, tras el proceso de reconstrucción de mamas, se echó a llorar de alegría.

“Fue como si algo que me habían quitado, me lo regresaran. Una impresión muy bonita. Ahora me siento completa”, expresa.

Esta inmigrante guatemalteca dedicada a la limpieza de casas. recomienda a otras sobrevivientes de cáncer que hayan perdido el pecho que se reconstruyan con esta técnica que le devolvió el amor propio.

“Es muy duro lo que pasamos y no lo merecemos. Yo me siento feliz. Y mi esposo lo está también hasta me regaló un Baby Doll”, confía riendo.

Si quieres saber más sobre el trabajo de la areola solidaria, puedes visitar a Rebeca Sotelo en su página de Facebook o puedes llamar al (310) 920-9581.